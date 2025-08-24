Se busca un hogar para Nene, un perro que lleva nueve años en Sa Coma

La Fundación Perros Abandonados de Ibiza busca un hogar para Nene, un Stanfforshire nacido en 2015. Este can fue llevado al Centro de Protección Animal de Sa Coma con menos de un año.

Ahora tiene nueve años y prácticamente toda su vida ha transcurrido sin saber lo que es un hogar, "una vida miserable que él no eligió y, además, invisible para la sociedad", señalan desde la fundación.

Desde entonces, Nene ha vivido entre los perros que menos sale de la jaula. "Eso provoca que cada día tenga menos oportunidades de socializar con personas y con otros perros, y por lo tanto, menos posibilidades de ser adoptado", lamenta la fundación.

"Sa Coma no cuenta con un etólogo canino que pueda ayudar a estos perros a gestionar sus emociones y ofrecerles las herramientas necesarias para llevar una vida normal", explican desde la Fundación Perros Abandonados de Ibiza, que no dan a Nene como “un caso perdido”. "Solo necesita amor, comprensión y la oportunidad que le fue arrebatada", afirma la asociación.

El anuncio de adopción ha sido colgado en las redes sociales de la fundación, que busca una familia para este can y pide que se comparta la publicación. Los interesados en adoptar a Nene pueden contactar en el número de teléfono 680599345.

"Comparte para que tenga la única oportunidad que le queda", piden los animalistas.

Centro de adopción

La Fundación de Perros Abandonados de Ibiza recordó en un reportaje publicado en este diario que Sa Coma se ha convertido en una “residencia” para mascotas, cuando el objetivo del mismo es que estos animales encuentren una familia y no vivan en jaulas durante años. Desde la Fundación explicaron que los perros no están todo el día paseando, sino que “están encerrados en jaulas muchas horas” durante la jornada.

Para poder pasear a los perros de sa Coma hay que ser voluntario del Ayuntamiento de Ibiza y estar en posesión del carné virtual que lo acredite. En caso de no tener este documento, hay que hacer un registro de entrada en el Consistorio, mediante cita previa, para realizar la solicitud. La licencia para pasear a los que son considerados PPP (Perros Potencialmente Peligrosos) se tramita con posterioridad.

“El 99% de las adopciones surgen del voluntariado”, señalaron desde la asociación animalista. Si no hay voluntarios, no hay adopciones y las jaulas no se vacían, insistió la fundación.