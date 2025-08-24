Brisa Flamenca reúne a Queralt Lahoz, Javi Medina y Miguelichi López

Sant Antoni de Portmany volverá a convertirse en sede del flamenco el próximo sábado 30 de agosto con la celebración del festival Brisa Flamenca, que celebra su octava edición en el emblemático espacio de Sa Punta des Molí. En esta ocasión, la programación reúne a tres artistas de gran talento y proyección: Queralt Lahoz, Javi Medina y Miguelichi López, acompañados de las sesiones musicales de Sr. Cardona y Francisca Valenzuela.

El festival, que arrancará a las 20 horas y será de entrada gratuita, se ha consolidado como una cita abierta a todos los ibicencos y visitantes de la isla que quieran disfrutar de una noche única junto al mar. Brisa Flamenca sigue creciendo año tras año y reafirma su identidad como un encuentro que viaja entre las raíces y las nuevas sonoridades, abriendo el flamenco a influencias modernas y mostrando la riqueza cultural de nuestro país.

«Es una cita muy esperada en Sant Antoni, de las más destacadas del calendario de las fiestas de Sant Bartomeu. Su ubicación incomparable y la puesta de sol de fondo, hacen que este evento sea único», ha destacado Miguel Tur, concejal de Turismo y Fiestas del Ayuntamiento de Sant Antoni, que ha puesto también en valor la evolución del festival hacia un formato abierto, actual y con artistas de primer nivel.

El festival ha reunido en ediciones anteriores a otros grandes artistas como Niña Pastori, Miguel Poveda, José Mercé, Tomatito, Mayte Martín, Pedro el Granaino, Estrella Morente, María Terremoto, Alba Molina, Israel Fernández o Miguel Campello.

Tres artistas de altura

Queralt Lahoz es una de las voces más poderosas y carismáticas de la escena actual. Su música combina flamenco, copla y rap con influencias urbanas y latinoamericanas, creando un lenguaje propio cargado de fuerza, feminidad y emoción.

Cantante y compositor, Javi Medina destaca por su estilo fresco y honesto, capaz de conectar las raíces flamencas con sonidos actuales. Su manera de interpretar, cercana y pasional, lo convierte en una de las promesas más interesantes de la nueva generación.

Por su parte, el cantaor gaditano Miguelichi López aporta la pureza y la tradición del flamenco más auténtico, con un eco que viaja desde lo jondo hacia nuevas sensibilidades contemporáneas. Su cante es herencia y a la vez búsqueda de nuevos caminos.