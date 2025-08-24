Los bomberos atajan el inicio de un incendio forestal en Sant Joan

Efectivos del parque insular de Bomberos de Ibiza están trabajando en estos momentos en las labores de extinción de un incendio forestal que se ha producido en la zona de Can Toni Petit, en el municipio de Sant Joan.

El aviso del fuego se ha dado a las 7.50 horas de esta mañana y, según informan los bomberos en sus redes sociales, al lugar de los hechos se han desplazado dos vehículos autobomba con seis efectivos. Los explican bomberos que se ha atacado el fuego con dos líneas de agua, con lo que han logrado frenar su progresión. De momento, el operativo antiincendios sigue trabajando sobre el terreno.