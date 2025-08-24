Bailes, risas y diversión bajo la espuma

El Club Supergarrits suele ser una garantía de éxito para los más pequeños de la casa y este año no ha sido diferente. Entre hinchables, juegos de agua, música y espuma, niños de toda la isla lo pasaron en grande en el patio del colegio Cervantes, un paraíso de diversión durante la tarde del 17 de agosto.

La fiesta de la espuma fue uno de los momentos más esperados de la tarde. | FOTOS: J.A. RIERA

Las puertas de este centro escolar de Sant Antoni abrieron en torno a las seis y media de la tarde. Poco a poco, las familias fueron llegando y niños de todas las edades empezaron a participar en los diferentes juegos disponibles para la ocasión.

Los niños siguieron las coreografías. |

Los hinchables acuáticos fueron uno de los elementos estrella de una de las tardes más calurosas del verano. De dos en dos, por turnos y sin pausa, los críos se deslizaban por una de las instalaciones de agua, haciendo carreras entre risas y gritos de emoción. Mientras, el agua de las mangueras corría para sofocar el calor entre los niños y adultos que se animaron también a refrescarse.

Divertidos hinchables y juegos de agua.

Pero ni las elevadas temperaturas frenaron a los niños, que probaron también puntería chutando el balón para intentar acertar en el centro de una gran diana inflable, saltaron sin parar en los castillos de Mario y Luigi Bros y bailaron las coreografías que propusieron desde Showsibiza sobre el escenario instalado para el Club Supergarrits.

Un niño chuta el balón para acertar en la diana.

El momento más esperado llegó algo más tarde. Ya ataviados con gafas de natación, los pequeños se ubicaron estratégicamente bajo el cañón de espuma que llenaría el patio del colegio de burbujas y mucha diversión. Pero no sólo los niños rieron, saltaron y lucharon con la espuma. Muchos padres y madres se metieron de lleno en la gran nube de espuma que cubría el suelo.

El patio del colegio Cervantes, más que nunca un escenario de juegos.

Al caer la noche, la fiesta continuó en el mismo colegio Cervantes con el espectáculo de magia de Mag Albert, quien volvió a sorprender a familias al completo con sus trucos. El show fue la guinda a una tarde de domingo al más puro estilo Supergarrits.