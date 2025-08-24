El Ayuntamiento de Ibiza encarga una nueva máquina de hielo para el Mercat Nou

Los quebraderos de cabeza que están sufriendo los pescaderos del Mercat Nou para refrigerar sus puestos podrán mitigarse después del verano. El Ayuntamiento de Ibiza ha encargado una nueva máquina de hielo para garantizar el suministro después de que el equipo actual haya sufrido diversas averías y obligado a los vendedores a asumir un gasto extraordinario, según han denunciado ellos mismos en varias ocasiones.

El Ayuntamiento destinará un presupuesto de 54.600 euros para adquirir la maquinaria y, como se trata de un contrato de suministros que supera los 15.000 euros, está obligado a convocar un concurso público. Así, las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 26 de agosto para presentar sus ofertas. Después, una vez seleccionada la opción más ventajosa, dispondrá de 30 días para completar la instalación.

La máquina que reclama el Ayuntamiento debe producir un mínimo de tres toneladas de hielo en escamas. Este producto es indispensable para los pescaderos del mercado para conservar en buen estado sus productos.

De hecho, cada mes pagan una tasa mensual de entre 350 y 400 euros para abastecerse de hielo con la máquina del Mercat Nou. No obstante, cuando esta se avería, pueden llegar a desembolsar hasta 500 euros a la semana para comprarlo por su cuenta.

Según indica el informe del Ayuntamiento, la actual máquina de hielo del Mercat Nou «ha llegado al final de su vida útil» y necesita sustituirse «urgentemente». Se da la circunstancia de que, desde el pasado mes de junio, ya se han producido dos averías debido a las altas temperaturas y a la alta demanda de hielo en escamas del verano, ya que producen un recalentamiento de la maquinaria.

Malestar

Estos deterioros de la maquinaria provocaron las quejas de los pescaderos del Mercat Nou. Como indicaron a este diario a mediados del mes pasado, precisamente su género se caracteriza por ser altamente costoso y perecible. Además, sus gastos se incrementaban considerablemente si se veían obligados a comprar a empresas distribuidoras de hielo.

Ante esta situación, el concejal responsable de Comercio y Mercados, Álex Minchiotti, indicó a los comerciantes que les compensarían los gastos derivados de la adquisición de hielo en escamas, siempre y cuando presentaran las facturas.