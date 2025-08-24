Atrapan al ladrón de un vehículo en Santa Eulària gracias a la colaboración de los vecinos

La Policía Local de Santa Eulària detuvo el viernes por la tarde a una persona por su presunta implicación en el robo de un coche en esta localidad. Según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa, los agentes recibieron una llamada de una vecina que alertaba sobre la presencia sospechosa de dos individuos merodeando cerca de varias viviendas en la zona de Ca na Negreta, así como detalles del turismo que conducían. Tras desplazarse hasta el lugar, los agentes localizaron un vehículo que coincidía con la descripción facilitada por la vecina. En el interior del coche había un joven, quien mostró signos de nerviosismo al percatarse de la presencia policial. La rápida actuación de los agentes permitió comprobar que el vehículo se había dado de baja por robo el pasado mes de julio.

Durante el registro del vehículo se localizaron enseres personales y documentación, tales como una maleta de viaje y un pasaporte, que no coincidían con los de la persona que conducía el coche. La investigación y las gestiones realizadas por la policía han permitido identificar al conductor, al cual detuvierono por un presunto delito de sustracción de vehículo. No obstante, la policía no ha podido localizar a la otra persona que acompañaba al detenido.

En esta nota informativa, la Policía Local de Santa Eulària agradece la colaboración ciudadana que ha facilitado la intervención y el posterior arresto del detenido, y recuerda la importancia de “informar frente a actitudes o comportamientos sospechosos”.