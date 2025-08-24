25 años nadando hasta sa Cova de ses Llagostes

El próximo domingo 31 de agosto se celebrará la 25ª edición de la Travesía a nado a sa Cova de ses Llagostes, una cita deportiva que se ha consolidado como una tradición del verano ibicenco. La salida tendrá lugar a las 10 horas desde la playa de Caló des Moro y las inscripciones podrán realizarse el mismo día, a partir de las 9 horas, en el punto de inicio.

Dos de los participantes llegando a meta en una edición pasada. | | VICENT MARÍ

Organizada por el Club Trijasa, la prueba mantiene el recorrido habitual que une el Caló des Moro con sa Cova de ses Llagostes, un trayecto emblemático que cada año congrega a nadadores aficionados y experimentados. Más allá del aspecto competitivo, la travesía se caracteriza por su ambiente festivo y familiar, en el que vecinos y visitantes se reúnen para disfrutar de una mañana de deporte al aire libre y de la belleza de la bahía de Sant Antoni.

Con motivo del 25 aniversario, la edición de este año contará con novedades. El concejal de fiestas de Sant Antoni, Miguel Tur, ha adelantado a Diario de Ibiza que se preparan sorpresas especiales en reconocimiento a la trayectoria de una prueba popular que ha ido ganando participantes y público con el paso de los años.

Además, el evento reunirá este año a algunos de los ganadores de anteriores ediciones. De esta manera, se busca rendir tributo a los deportistas y organizadores que, a lo largo de un cuarto de siglo, han contribuido a consolidarla como una de las competiciones estivales más queridas del municipio.

La organización espera una alta participacióny anima tanto a nadadores como a curiosos a acercarse a Caló des Moro para vivir una jornada de deporte, tradición y fiesta en un marco incomparable.