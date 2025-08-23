Jesús Sobrino, Soy Camarero: «No quiero joder a ningún negocio, quiero exponer problemas de la hostelería y solucionarlos»

Con apenas 15 años, Jesús Sobrino ya comenzó a trabajar de camarero, profesión que ha ejercido con gran alegría (y con algún disgusto) durante 18 años. Con el objetivo de reírse y hacer reír con la profesión creó en redes sociales Soy Camarero. «Nadie hablaba de nosotros», indica. Primero en Facebook, y luego ya en Twitter (ahora X), Instagram... «Fue creciendo porque somos muchos camareros en España y la gente se fue identificando», comenta en una semana en la que Ibiza ha estado presente en su actividad por el ya famoso gancho para bolsos de los 12 euros y los 27 que cobró un bar de Santa Eulària por cortar una tarta de cumpleaños. Aunque comenzó por el humor, rápidamente comenzaron a llegarle casos nada graciosos de compañeros explotados, de propietarios de negocios de hostelería afectados por reseñas falsas y de clientes estafados. Abandonó el anonimato y desde hace un año se dedica cien por cien a Soy Camarero, desde donde ha comenzado a colaborar con la sección de hostelería de Comisiones Obreras para impulsar campañas para que se cumplan los derechos de los camareros.

¿Verano es temporada alta para Soy Camarero?

En realidad es todo el año, hay muchas temporadas altas: Navidad, Semana Santa... En verano recibo muchas quejas de restaurantes, de clientes y de camareros que están trabajando en condiciones precarias.

Últimamente vemos bastantes casos de Ibiza, ¿a qué cree que se debe? ¿Recibe más o son más llamativos?

Un poco de todo. Últimamente he recibido más casos de Ibiza, no sé si es porque ven mis publicaciones que luego salen medios y dicen «pues a mí me ha pasado...» y me lo mandan. Estamos más expuestos a que salgan las cosas, tanto los tickets o los cobros ilegales, como el del gancho, como conceptos que a lo mejor son legales pero siempre que lo avises o lo hables antes, como cobrar un extra por el corte de tartas, también en Ibiza.

¿Tiene más quejas de camareros, de clientes o de dueños ?

De camareros. De trabajadores por las condiciones en las que trabajan.

¿Cuál es la situación más cruda que le han denunciado?

Uno que estaba siendo humillado no por los empresarios, sino por sus superiores directos, los encargados del restaurante. Le hacían limpiar de rodillas y le llamaban perra y otras cosas. Hay un vídeo que se hizo viral. Incluso se metió por medio Yolanda Díaz y la inspección de trabajo me contactó de forma privada para pedirme datos y hacer una inspección de oficio.

Cuando le llegan este tipo de casos, ¿cómo actúa? Se asegura de que son ciertos, ¿no?

Sí, primero siempre aplico el beneficio de la duda; por eso no digo nombres de locales ni doy datos personales. Estoy curado de espanto y siempre pido datos. De forma privada me pasan muchísima más información de la que yo acabo publicando. No quiero acusar a nadie ni joder a una empresa. Expongo el caso en sí, no menciono a nadie, no pongo en la palestra a nadie porque sé cómo son las redes sociales. Me piden que diga los nombres de los locales, pero sé que quieren que lo haga para hacer reseñas falsas y, además, si hiciera eso podrían vandalizar el negocio. Y ese no es mi objetivo, mi objetivo es exponer que hay un problema en la hostelería y que hay que solucionarlo. Tengo muchísima información porque envían los números de teléfono, los nombres, las direcciones... Muchas veces tengo audios, fotos de contratos, horarios… Algunos me dicen «seguro que esto te lo has inventado». En mi vida me he inventado nada, no me ha hecho falta.

¿Siente rabia cuando le dicen eso?

Mucha. Podría decir «mira, toma», y enseñar toda la información para cerrar bocas, pero no puedo. A veces los mismos compañeros me dicen que no ponga nada porque tienen miedo a represalias, a no encontrar otro trabajo o porque van a denunciar y no quieren que publicarlo les perjudique. Lo que pasa es que, aunque no ponga el nombre, el restaurante o empresario sabe que es él y recula. Ha habido casos de impagos, despidos, incumplimientos de horario... y al ver la publicación, aunque sea sin nombre, saben que son ellos y han regularizado la situación de los empleados, les han dado las condiciones que se merecían o les han pagado lo que les debían. Es una forma de presión, en plan «he publicado tu caso, ten cuidado que se puede filtrar».

¿Ha pasado?

Alguna vez, no sé cómo lo hacen, pero hay mucho Colombo en Twitter y alguna vez se ha filtrado. Eso ya no es mi culpa. En The Champions Burger, por ejemplo, a una de esas empresas la expulsaron del circuito tras una publicación. No puse qué food truck era, pero sí que era en ese evento. Al ver la publicación hicieron una inspección, los pillaron y los echaron de por vida. Al final, diga o no diga el nombre, de forma interna se hacen cosas.

Para eso creó Soy Camarero, ¿no?

Eso es lo que me llena, cuando me da las gracias gente que estaba al límite, que no sabía qué hacer, a la que nadie le escuchaba, que no tenían voz. Nunca la hemos tenido en la hostelería. Siempre te decían que la hostelería es así y que había que tragar. Cuando me dan las gracias me llena, para eso creé Soy Camarero. Y para reírnos.

Expone también a los clientes con reseñas que muestran su falta de empatía con los trabajadores.

Creo que muchas veces lo hacen de forma inconsciente, creo que piensan que son robots. Recibo mensajes de gente, clientes, que me dicen «ah, yo hacía eso y no sabía que molestaba, lo voy a corregir». Eso también es bonito.

¿Se trata muy mal a los camareros en este país?

A ver, en general, no. Los clientes tienen paciencia y son empáticos, pero cuando pasan estas cosas, que pasan a menudo, eclipsan todo el buen rollo que hay y te joden la jornada.

Cuando trabajaba de camarero, ¿algún cliente le trató mal?

Muchas veces. Me he llevado súper bien siempre con casi todos los clientes, se me daba muy bien, he hecho muchísimos amigos y hay clientes con los que me sentaba cuando acababa la jornada. Pero siempre hay casos. Cuando a última hora se quedan unos pocos con las copas o las cervezas es lo peor, tienes que aguantar. Se ponen pesados y alguno, incluso, agresivo. Estuve en una franquicia y unos ultras de fútbol destrozaron la terraza y empezaron a agredir a todo el mundo. Fui a buscar a mi jefe y el cabrón se había metido en un almacén de bebidas. Le dije si no salía y me contestó que estaba haciendo inventario. ¡A día 5, cobarde! Además, rompieron una puerta de cristal de la finca de al lado y bajaron los vecinos a gritarme, al camarero. Me he llevado disgustos.

Es el camarero quien da la cara.

Sí, y pagas los errores de cocina, las quejas por los precios... Todo se lo come el camarero, es la cara del restaurante. Volviendo a los clientes, hay cosas que no son graves, pero molestan mucho, como no respetar los turnos de los camareros. Están en la terraza tan a gusto tomando una cerveza y no les importa que el camarero se quiera ir a casa, intentan pedir otra, alargan... Hay veces que he retirado la terraza y se ha quedado una mesa sola y han seguido. No se van. Es una falta de respeto enorme. ¿Les gustaría que les hicieran eso en su puesto de trabajo, o les gusta irse a su hora?

¿Esto es porque no se ve el de camarero como un trabajo serio?

Se ve como un trabajo puente, pero eso también es culpa de los empresarios, que contratan mano de obra fácil para pagar menos. Hay quien ha estudiado para ser camarero y que tiene vocación. He visto gente muy mayor que se ha jubilado de camarero, cada vez menos, porque de la vocación no se come y si no estás pagando ni respetando los convenios ni los contratos... Siempre tenemos la coña de dónde está el camarero al que ayudas porque llevas 20 años como ayudante de camarero, según el contrato, pero el camarero eres tú. Si no se respeta y no se valora este trabajo cada vez habrá menos vocación y menos profesionales. Es culpa de los empresarios por no cuidar esa profesión y, sobre todo, por no valorar a los camareros.

Se empieza a hablar de los camareros de forma profesional, pero generalmente en referencia a los de establecimientos de lujo, no al camarero del bar de la esquina.

Exacto, cualquier trabajo, de camarero, de barrendero, de limpiador, de lo que sea, tiene su valor y deben valorarlo tanto los clientes como la empresa. Muchos jefes y jefas intentan hacer viable el negocio a través de la desprotección laboral: cuanto menos empleados tenga, mejor, y cuanto más turno partido haya, más tiempo tiene cubierto el negocio. Al final, se quema a la gente y se va. Hay restaurantes con plantilla nueva cada mes, lo que indica que no están haciendo las cosas bien, y otros que tienen los mismos camareros durante años. He estado años en un restaurante porque me han tratado bien, tenía mis dos días libres, mis vacaciones, un sueldo con el que he podido vivir… Ahora salía en los medios un empresario que decía que tendría que cerrar tres negocios porque no tenía camareros y no encontraba plantilla porque la gente no quiere trabajar. La oferta era de 1.200 euros por 48 horas semanales y un día libre. ¿Cómo vas a encontrar camareros? Ya no es el sueldo, es la conciliación. Librar dos días, como todo el mundo, que se respeten los descansos entre turno a turno, pagar plus de nocturnidad... Lo que toca.

¿Esto es así en toda España, o hay lugares con más cultura de respetar al camarero?

Es generalizado, pero en temporada alta se nota más en los sitios turísticos y en la costa. Me llegan casos de todas partes. Hace poco hice una publicación sobre una chica a la que despidieron porque estaba en el médico. Y tengo otra, que aún no he publicado porque me han mandado muchísimo contenido, de otra chica que estaba enferma y la querían obligar a ir y, además, le decían que tenía que ir con minifalda. Y tengo otra de la que estoy esperando las pruebas, una chica que estaba cobrando unos 750 euros, creo recordar, por cinco días de trabajo a la semana. Está arreglando sus papeles porque tiene un permiso de estudiante y de trabajo y se están aprovechando de ella por ese tema. Una barbaridad. Increíble.

¿Las mujeres sufren más estos abusos en la hostelería?

En el tema de precariedad, en general, no. A los empresarios les da igual el sexo, lo que quieren es pagar poco, pero sí tienen más problemas en otros aspectos, como la cosificación. Hay empresarios que les piden que vayan con otro uniforme, que se maquillen, que lleven escote… Y les piden que hagan tareas que consideran de mujeres.

O sea, que los camareros no friegan el suelo, pero la camarera sí.

Sí, la chica de la baja decía que el camarero, que cobra lo mismo, nunca limpiaba nada, pero ella tenía que estar limpiando los baños, el suelo...

¿Falta unión entre los camareros?

Tengo una colaboración con Comisiones Obreras y, sí, falta unión. Mandé un mail y me contestaron el primer día. Yo tengo el público, la audiencia, el altavoz, pero me faltan las herramientas. Así que contacté con ellos y hemos creado una página web que se llama hosteleria.ccoo.es, están todos los convenios por comunidades y hay consejos: despido, vacaciones, bajas… Cuáles son los derechos de los camareros y qué pueden hacer, porque muchas veces los desconocen. También hay un mail de consultoría y asesoramiento gratuito. Ahora, por ejemplo, publicamos el caso de una chica a la que la habían despedido por estar embarazada y llegaron cientos, cientos y cientos de mensajes de mujeres a las que no les querían dar la baja, ni siquiera acondicionar el puesto de trabajo para que no sea un riesgo para su embarazo. Te obligan a hacer cosas fuertes o peligrosas si estás embarazada. Hay mujeres que incluso me explicaban que habían perdido a su bebé trabajando. Recibimos casos muy fuertes. En septiembre queremos sentarnos con las instituciones y hacer algo con el tema de los embarazos de riesgo y los embarazos en general dentro de la hostelería.

¿Dónde se ve dentro de diez años? ¿Aún en X?

Sí, en el mismo sitio porque, desgraciadamente, creo que esto va para muy largo. Espero poder poner mi granito de arena. A mí me encantaba la hostelería, estar detrás de la barra. Hace poco estaba en la cafetería y me encanta estar charlando con los clientes, riéndome... Pero es verdad que ya me era imposible seguir porque las redes sociales implican muchos proyectos, hay muchas cosas que hacer, y no podía compaginarlo. No podría estar cambiando turnos. En diez años me veo con Soy Camarero, espero que haya crecido más, que haya puesto su granito de arena y que hayan mejorado algo las condiciones laborales de los camareros. Y la mentalidad de la gente.

Usted como cliente de bar es...

Súper majo [ríe]. Soy el típico que hace callar a todos para atender al camarero, cuando veo que están cerrando digo «vamos a pagar y nos vamos», el que dice «vamos a dividir nosotros la cuenta para no marearlo» y el que se come algo que no le apetece porque el camarero se ha equivocado con la comanda, pero como sé que tenía mucho trabajo, pues no he dicho nada. Intento no molestar. Y ahora menos. Imagínate que dicen que Soy Camarero ha ido a un bar y ha hecho algo. Me pondrían verde. Ahora tengo que tener más cuidado aún.

¿Alguna vez ha puesto un café cuando le han pedido un descafeinado para fastidiar o no? Es uno de sus memes más famosos...

No, para fastidiar, no, si lo he hecho ha sido por error. Más de uno se lo merecería, pero no quiero matar a nadie. [Ríe] Sí me he equivocado, he puesto un descafeinado y un normal y cuando he llegado a la mesa no recordaba cuál era, pero no debería ser así porque quizás no te piden el descafeinado para estar más tranquilos o dormir, sino por alguna enfermedad cardiovascular. No se juega con esas cosas.