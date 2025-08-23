Una influencer comparte los “siete errores” que no debes cometer de vacaciones en Ibiza

Una influencer ha publicado una recopilación de los siete mayores errores que se pueden cometer al visitar la isla. En una publicación en sus redes, una influencer vestida de blanco tomando un cóctel en uno de los beach clubs de la isla relata estos siete errores. El vídeo lo ha compartido en sus redes boatoxibiza, un perfil de "dosis diaria de escapismo" en la isla.

Los siete errores