Una influencer comparte los “siete errores” que no debes cometer de vacaciones en Ibiza
Son detalles que pueden cambiar mucho la experiencia
Ibiza
Una influencer ha publicado una recopilación de los siete mayores errores que se pueden cometer al visitar la isla. En una publicación en sus redes, una influencer vestida de blanco tomando un cóctel en uno de los beach clubs de la isla relata estos siete errores. El vídeo lo ha compartido en sus redes boatoxibiza, un perfil de "dosis diaria de escapismo" en la isla.
Los siete errores
- Ir en un grupo grande: puede ser "un lío". Cada persona tiene un presupuesto, una disponibilidad y unos planes distintos. Antes de llegar, recomiendan tener el itinerario cerrado.
- Pensar que los yates no son asequibles: si se quiere vivir la experiencia de ir en una de estas embarcaciones de lujo, existe la posibilidad de alquilar solo medio día. Otra opción es compartir el yate, y la combinación de ambas lo hace mucho más asequible.
- Querer ir al backstage: a pesar de no ser tan exclusiva, la experiencia más auténtica está en la pista, delante del DJ. "El backstage puede estar sobrevalorado", señala la influencer.
- Prestar dinero a la gente: solo en casos excepcionales, con personas de confianza. "Muchas personas te piden bajo el pretexto de 'luego te lo devuelvo'. Spoiler: no lo hacen", insisten.
- No hacer fiesta previa en casa: con los elevados precios de las bebidas en las discotecas ibicencas, la factura final puede ser elevada. "Tomar algo antes de salir es mucho más barato", afirma.
- Pensar que todo el mundo tiene segundas intenciones: no todo el mundo quiere algo a cambio. En ocasiones, la gente simplemente es genuinamente amable. Desconfiar puede arruinar la experiencia del grupo.
- No pedir algo más gratis: pequeñas cosas como un cambio de mesa o un chupito 'de la casa' son cosas que no siempre se ofrecen, pero siempre se pueden pedir. "Si no has reservado una tumbona para la siesta, no tengas miedo de pedirla. No hay que tener miedo si se pregunta con respeto", concluye el vídeo.
