ESPECIAL FIESTAS DE SANT BARTOMEU 2025
Los secretos para dibujar manga y chibis con Francisco García
Ibiza
El programa de fiestas de Sant Bartomeu ha incluido este año dos talleres dedicados al dibujo manga y los chibis. El primero de ellos, que abrió las fiestas el 12 de agosto, estuvo centrado en el dibujo de caras de personajes manga y tuvo una excelente acogida por parte de los niños y jóvenes de Sant Antoni. La segunda sesión, celebrada el pasado martes, tuvo como temática los chibis (versiones infantiles de personajes manga). Ambos talleres han corrido a cargo de Francisco García.
