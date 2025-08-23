Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

ESPECIAL FIESTAS DE SANT BARTOMEU 2025

Los secretos para dibujar manga y chibis con Francisco García

Uno de los niños que asistieron al taller. | | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

Uno de los niños que asistieron al taller. | | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

Redacción Ibiza

Ibiza

El programa de fiestas de Sant Bartomeu ha incluido este año dos talleres dedicados al dibujo manga y los chibis. El primero de ellos, que abrió las fiestas el 12 de agosto, estuvo centrado en el dibujo de caras de personajes manga y tuvo una excelente acogida por parte de los niños y jóvenes de Sant Antoni. La segunda sesión, celebrada el pasado martes, tuvo como temática los chibis (versiones infantiles de personajes manga). Ambos talleres han corrido a cargo de Francisco García.

TEMAS

Tracking Pixel Contents