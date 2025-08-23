Salvan de la extinción a una planta que solo crece en los acantilados de Alicante e Ibiza

La Silene de Ifach (Silene hifacensis) ha vuelto al entorno natural de la Comunitat Valenciana. Así la pequeña y endémica planta presente en los acantilados del norte de la provincia de Alicante y de puntos localizados de Ibiza ha logrado mejorar su situación gracias al plan de recuperación que aprobó la Generalitat en 2008. La lucha por la conservación ha tenido mucho altibajo hasta que se ha conseguido mantener con éxito.

Una recuperación exitosa

Silene hifacensis es un endemismo perenne ibero-balear que concentra su población en el entorno mediterráneo alicantino y balear. Su tamaño oscila entre los 20 y los 50 centímetros. Y de acuerdo con el catálogo valenciano de especies de flora amenazadas: "Crece en fisuras de acantilados calcáreos costeros, sometidos al efecto de los vientos marinos cargados de humedad. Asimismo se puede observar ocasionalmente al pie de roquedos cuando la competencia de otras plantas se lo permite".

A lo largo de la historia se ha visto sometida a distintas amenazas naturales que provocaron su desaparición del entorno natural. Décadas atrás no estaba presente en la Comunitat Valenciana, pues entre los años 1936 y 1986 se consideró extinta. Y la repetitiva situación de sequía a la que se expone el territorio valenciano junto con la avenida del pasado octubre, afectó a su proceso de recuperación.

Los trabajos que se iniciaron en 2008, cuando se aprobó de la estrategia para recuperarla, han dado sus frutos. El plan se fortaleció el año 2015 y contabilizó una población por debajo de 100 ejemplares repartidos en el entorno. Pero diez años más tarde ha pasado a ser de 900 plantas. Eso sí, durante el proceso, los ejemplares originales con los que se inició la campaña desaparecieron por completo en 2023.

De 100 ejemplares a 900

Ahora la situación es mucho más favorable para su conservación definitiva. Los 900 ejemplares se encuentran repartidos en un total de 50 poblaciones. Sin embargo, se han visto sometidas a diversos altibajos y la sequía en el entorno los parques naturales de la Marina Baixa y la Marina Alta causó una notable merma en el crecimiento de Silene hifacensis, ya que en 2022 se tenían registradas más de 2.000 plantas. Pero se logró reponer.

Un éxito que se ha dado a través del proceso de traslocaciones, siembra de semillas en lugares seleccionados específicamente por sus características favorables para albergar esta especie. Y que suaviza la situación de una especie que constituye una verdadera rareza botánica de altísimo valor ambiental, ecológico y científico.

El Peñón de Ifach en Calpe / iStock. Susana del Pozo

La recuperación de la especie ha sido posible gracias a la multiplicación de semillas llevada a cabo en distintos huertos productores coordinados por el Servicio de Vida Silvestre y la Red Natura 2000, ubicados en diferentes instalaciones como los parques naturales del Montgó, Ifac, Serra Gelada, y los jardines municipales de l’Alfàs del Pi, así como en el propio CIEF.

A lo largo de estos años se han producido casi 17 millones de semillas, de las cuales aproximadamente la mitad han sido utilizadas para la introducción en campo mediante siembras orientadas a la creación de las nuevas poblaciones. Actualmente, se conservan alrededor de 9 millones de semillas en el banco de germoplasma del CIEF.

Organizaciones que han participado en la recuperación

Durante el proceso han colaborado distintas organicaciones mediambientales e institucionales. Tales como, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, junto al Servicio de Vida Silvestre y Red Natura 2000, El Parc Natural del Montgó, el de la Serra Gelada y el de Ifac, el Grupo de Intervención en Altura de los Agentes Medioambientales y los ayuntamientos de la zona.