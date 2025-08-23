Wayney Rooney se encuentra en Ibiza con el entrenador de su archienemigo

Entre los amantes del futbol inglés es muy conocida la animadversión que mantienen entre sí los aficionados del Liverpool y del Manchester United. Ambas ciudades están separadas por pocos kilómetros, ambos equipos visten de rojo y ambas escuadras son también de las más laureadas en el futbol inglés.

Alguien que es red devil de corazón, como Wayne Rooney, siempre quiere que pierda el Liverpool. Sin embargo, hay ocasiones en los que el buen ambiente ayuda a suavizar las tensiones. Es lo que explica Rooney en su programa televisivo, y de cuyas declaraciones se hace eco el tabloide británico The Mirror. En ellas, detalla que el encuentro se produjo en la discoteca Ushuaïa, en Ibiza.

“Quería ver el show de Calvin Harris y fui al VIP del Ushuaïa y allí me lo encontré de frente”, explica Rooney. A quien se encontró de frente fue a Arne Slot, entrenador del Liverpool, que en su primera temporada con los reds ha logrado ganar la Premier League con una superioridad insultante, sacándole diez puntos al segundo clasificado.

Una vez producido este inesperado encuentro, Rooney explica que tiró de diplomacia: “Le dije, felicidades por ganar la Premier League. Aunque no quiero que el Liverpool nunca gane nada, hay que tener elegancia”, explica el exfutbolista, como si hubiera realizado una gesta.

Sin embargo, señala Rooney, el ambiente se relajó después, y fue gracias al alcohol: “Tras del espectáculo de Calvin Harris nos juntamos los tres y estuvimos tomando algunas copas y Slot me pareció un tipo muy agradable”.