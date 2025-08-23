Salvamento Marítimo rescata a un tripulante enfermo a siete millas de Ibiza

Salvamento Marítimo ha rescatado, en la madrugada de este sábado, a un tripulante enfermo que navegaba a bordo del buque Miguel Oliver, a "entre cinco y siete millas" de la costa de Ibiza. Ha sido a las 4.26 horas cuando desde la embarcación se ha solicitado la "evacuación urgente" del afectado a la central de Salvamento en Madrid, que le ha dado traslado al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Palma, según han informado desde este organismo de emergencias a Diario de Ibiza.

"Nuestro centro de Palma ha movilizado a la salvamar 'Naos', que lo ha evacuado hasta Ibiza. Allí ha sido atendido en ambulancia gestionada por controladores marítimos con Emergencias del 112 y el 061", detallan las mismas fuentes.

Otro rescate el viernes

Esta actuación de rescate se produce poco después de otra de índole similar, acontecida este viernes en aguas pitiusas. Salvamento Marítimo comunicó ayer por la tarde que había realizado una evacuación médica de un tripulante de un buque mercante con bandera de Bahamas que se encontraba a 1,2 millas al sudeste de Ibiza.

Para dicha asistencia, efectuada el mismo día, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Palma movilizó a la guardamar 'Concepción Arenal'.

El tripulante, cuya afección de salud no ha trascendido, fue trasladado al puerto de Ibiza para que, ya en tierra, recibiera asistencia médica, explicaron desde Salvamento.