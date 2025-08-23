La productora Anna Saura será la madrina de honor de los Ixtar Curts de Sant Bartomeu

La productora Anna Saura será la madrina de honor de la XXVI Muestra Ixtar Cortos de las fiestas de Sant Bartomeu y recibirá una figura conmemorativa, así como el cineasta David Marqués (Padrino de Honor del certamen Ixtar Cortos). «Es productora de ficción y documental y la coordinadora del Máster en Desarrollo de Proyectos y Gestión de Empresas Audiovisuales en la ECAM (escuela de cine y audiovisuales de Madrid)», destaca la organización en una nota.

Cartel oficial de la Mostra. / Ayuntamiento Sant Antoni/Ixtar Curts

También recibirá una figura conmemorativa el director de Cultura del Consell, Miquel Costa, por su labor durante su etapa como concejal de Cultura en Sant Antoni, «cuando se impulsó esta muestra».

Los cortometrajes finalistas para esta edición, que se proyectarán en la gala del 6 de septiembre a las 20.30 horas, son los siguientes: ‘La culpable’ (de María Guerra), ‘Apagada’ (Guillermo Rojo), ‘Rojo y Verde’ (Andrés Suarez, Miguel Almánza), ‘De tanto usarlo’ (Iván Melguiza), ‘Collage’ (Marius Conrotto), ‘La reina de los idiotas’ (J.K. Álvarez), ‘Selección natural’ (Juan Álvarez Durán) y ‘Al fresco’ (Ignació Rodó). Competirán por el Premio del Jurado y por el Premio del Público.

Otras personas del mundo de la industria del cine que hasta el momento han decidido apoyar con su presencia a la Muestra Ixtar Cortos son María Bestard, actriz, directora y productora, y José Luis Acosta, productor, director y expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).

«Gracias a la colaboración con la asociación PlayCine, la Muestra ofrecerá actividades relacionadas con la industria del cine, como la charla ‘Hablemos del oficio de hacer Cine’, seguida de un coloquio moderado por el actor Iván Ros, el 5 de septiembre a las 20.30 horas en el auditorio de la iglesia de Sant Antoni». El coloquio es abierto a todos los interesados y contará con la presencia de Anna Saura, Maria Bestard, José Luis Acosta y Ramon Mayo, director de la Muestra Ixtar Cortos.