Luke Evans recuerda su primera impresión de Ibiza: "La odié"

Luke Evans, el famoso actor británico de 46 años, protagonista de exitosas películas como 'La Bella y La Bestia' o 'Fast and Furious' es un asiduo a Ibiza, donde suele disfrutar de jornadas playeras y náuticas y donde incluso presentó su colección de ropa.

No fue amor a primera vista

Sin embargo, el artista afirma que la primera vez que estuvo en la isla su impresión no fue muy buena: "La odié". "No podía esperar para irme de la isla, y tardé diez años en volver", contaba el actor en el podcast 'The Travel Secret'. Así, no regresó a Ibiza hasta pasada una década. Fue para un cumpleaños de Kelly Hoppens, habitual en la isla durante décadas.

"A través de sus ojos y de las experiencias de sus amigos, experimenté una cara muy diferente de Ibiza", relata. En el podcast, el actor recuerda ir a un pequeño restaurante de pescadores que quedaba medio escondido y al que se accedía por una pequeña carretera entre pinos. En la cala solo había pequeñas piedras y un pequeño restaurante "con diez mesas y suelo terroso" en el que te servían lo que habían pescado ese día.

Una revelación

Evans cuenta que fue en ese momento en el que se enamoró de Ibiza: "Y de repente mis ojos se abrieron a esta cara tan diferente de la isla y me enamoré (de la isla) aquella semana". El británico compró hace años una casa en Ibiza, y reflexiona sobre la primera impresión que tuvo de la isla. "Fue necesaria una experiencia diferente para apreciar el lugar", concluye