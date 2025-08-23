Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

Luke Evans recuerda su primera impresión de Ibiza: "La odié"

El británico afirma que no se enamoró de la isla hasta la segunda visita

El actor Luke Evans, en el Nobu hotel Ibiza Bay

El actor Luke Evans, en el Nobu hotel Ibiza Bay / David Ventura

Redacción Digital

Luke Evans, el famoso actor británico de 46 años, protagonista de exitosas películas como 'La Bella y La Bestia' o 'Fast and Furious' es un asiduo a Ibiza, donde suele disfrutar de jornadas playeras y náuticas y donde incluso presentó su colección de ropa.

No fue amor a primera vista

Sin embargo, el artista afirma que la primera vez que estuvo en la isla su impresión no fue muy buena: "La odié". "No podía esperar para irme de la isla, y tardé diez años en volver", contaba el actor en el podcast 'The Travel Secret'. Así, no regresó a Ibiza hasta pasada una década. Fue para un cumpleaños de Kelly Hoppens, habitual en la isla durante décadas.

"A través de sus ojos y de las experiencias de sus amigos, experimenté una cara muy diferente de Ibiza", relata. En el podcast, el actor recuerda ir a un pequeño restaurante de pescadores que quedaba medio escondido y al que se accedía por una pequeña carretera entre pinos. En la cala solo había pequeñas piedras y un pequeño restaurante "con diez mesas y suelo terroso" en el que te servían lo que habían pescado ese día.

Noticias relacionadas y más

Una revelación

Evans cuenta que fue en ese momento en el que se enamoró de Ibiza: "Y de repente mis ojos se abrieron a esta cara tan diferente de la isla y me enamoré (de la isla) aquella semana". El británico compró hace años una casa en Ibiza, y reflexiona sobre la primera impresión que tuvo de la isla. "Fue necesaria una experiencia diferente para apreciar el lugar", concluye

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents