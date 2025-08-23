La Policía Local de Ibiza lanza un 'Se busca' en redes sociales
Los agentes aprovechan la búsqueda del dueño de una bicicleta eléctrica para promocionar su servicio de objetos perdidos
La Policía Local de Ibiza ha informado del hallazgo de una bicicleta eléctrica en la ciudad y hace un llamamiento para localizar a su propietario.
Con el fin de agilizar la recuperación, los agentes han compartido en sus redes sociales una foto de la bicicleta, junto al anuncio que invita a ponerse en contacto con la jefatura.
"No intentes colarnos facturas falsas ni historias inventadas... somos policías y hacemos nuestro trabajo", anuncian desde comisaría haciendo referencia a la necesidad de presentar un documento que acredite la propiedad de la bicicleta antes de entregarla.
Por último, el cuerpo manda un mensaje recordando la utilidad de su departamento de objetos perdidos. "Si pierdes alguna cosa, ven a buscarla. Si la encuentras, llévala. Entre todos hacemos posible que los objetos vuelvan a sus manos. ¡No pierdas la esperanza!", concluyen.
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Detenidos en Ibiza tres importantes miembros de la ´Ndrangheta, la peligrosa mafia calabresa
- Un crucero recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Nueva multa contra la 'furgo discoteca' de Uber en Ibiza
- Se busca a un desaparecido en Ibiza
- Trabajadora de discoteca: 'Si eres inteligente y sabes conseguir contactos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza
- Llama la atención