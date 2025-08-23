Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
La Policía Local de Ibiza lanza un 'Se busca' en redes sociales

Los agentes aprovechan la búsqueda del dueño de una bicicleta eléctrica para promocionar su servicio de objetos perdidos

Bicicleta encontrada por las autoridades locales

Bicicleta encontrada por las autoridades locales / @policiaeivissa en Instagram

Redacción Digital

La Policía Local de Ibiza ha informado del hallazgo de una bicicleta eléctrica en la ciudad y hace un llamamiento para localizar a su propietario.

Con el fin de agilizar la recuperación, los agentes han compartido en sus redes sociales una foto de la bicicleta, junto al anuncio que invita a ponerse en contacto con la jefatura.

"No intentes colarnos facturas falsas ni historias inventadas... somos policías y hacemos nuestro trabajo", anuncian desde comisaría haciendo referencia a la necesidad de presentar un documento que acredite la propiedad de la bicicleta antes de entregarla.

Por último, el cuerpo manda un mensaje recordando la utilidad de su departamento de objetos perdidos. "Si pierdes alguna cosa, ven a buscarla. Si la encuentras, llévala. Entre todos hacemos posible que los objetos vuelvan a sus manos. ¡No pierdas la esperanza!", concluyen.

