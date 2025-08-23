Cuatro detenidos en Ibiza por violentos robos de relojes de lujo
La Policía Nacional desarticula una banda criminal que se dedicaba a estos robos
Redacción
Agentes de del Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza, han detenido a cuatro hombres como presuntos autores de varios delitos, entre ellos integración en grupo criminal, robo con violencia y falsedad documental.
La investigación arrancó el pasado día 9 de agosto, tras recibir en la comisaría una denuncia de un turista que había sido víctima de un robo con violencia en el que le sustrajeron un reloj valorado en 27.000 euros.
El hombre relató que mientras paseaba por una zona turística cercana al puerto de Ibiza en compañía de su pareja, fue asaltado por un individuo que lo lanzó fuertemente contra un vehículo y, aprovechando la caída de la víctima al suelo, le arrancó con brutalidad el reloj de lujo que portaba en la muñeca, para después huir del lugar a la carrera junto a otros dos individuos que le esperaban.
Los agentes relacionaron esta forma de actuar con otra investigación cercana, de días atrás, en la que dos individuos habían sido detenidos por otro robo con violencia. Al unir ambos cabos, los investigadores han logrado obtener datos relevantes para la detención de los autores del nuevo robo, según informa la Policía Nacional de Ibiza en una nota informativa.
Las labores de investigación han permitido la identificación de los presuntos autores de los hechos, su detención y la puesta a disposición judicial de cuatro individuos, a tres de ellos se les imputan los delitos de robo con violencia y pertenencia a grupo criminal y a dos falsedad documental. La policía no descarta futuras detenciones.
