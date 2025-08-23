Indumentaria tradicional, fibras vegetales y hierbas aromáticas. Son algunos delos temas sobre los que aprendieron los niños y nilas que participaron ayer por la tarde en los talleres sobre tradiciones que se llevaron a cabo en el espacio cultural es Molí d’en Simó. Una actividad enmarcada dentro de las Fiestas de Sant Bartomeu 2025.

Los más pequeños aprenden sobre la vestimenta ibicenca

La programación continuará la tarde de hoy con el evento geek y otaku FreakEnd XL (17 horas) en el Punt Jove, la fiesta al aire libre en el Passeig de ses Fonts (18 horas), la prueba de promoción de triatlón ‘Trikids Sant Bartomeu’ y el partido amistoso de SD Portmany contra el Formentera (18.30 horas), la fiesta infantil ‘La Movidita’ con Cachirulo (19 horas), el IX Sunset Swing Festival con The Lucky Losers i Autòmats (20 horas), la Fiesta de los Mayores (21 horas) y como colofón de la jornada del sábado, ‘La Movida’ de Sant Bartomeu, el gran espectáculo musical de los 80 y 90 (22 horas).