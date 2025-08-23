Llama la atención
El grito que lanzan los consells de Ibiza y Formentera para pedir ayuda ante la imposibilidad de asumir en solitario la acogida a los menores migrantes que llegan solos a las Pitiusas. No tienen recursos económicos ni humanos para poder hacer frente a las necesidades. Formentera asume los gastos de 137 de estos niños y adolescentes, por los que paga entre 200 y 300 euros diarios mientras que Ibiza tutela a 78, más de la mitad de todos los menores que atiende. «No tenemos ayuda», clama el presidente de Ibiza, Vicent Marí, mientras su homólogo de Formentera, Óscar Portas, recalca que no pueden seguir dependiendo de «recursos provisionales».
Las denuncias de vecinos de es Codolar y sa Caleta de que toda esta zona de litoral se está utilizando como embarcadero de chárteres ilegales, de lo que tienen fotos y vídeos. Contabilizan cada día entre siete y diez zódiacs que durante los fines de semana pueden llegar a ser hasta una quincena y señalan que es «un misterio» dónde tiran los residuos. Piden control a las administraciones.
