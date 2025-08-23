Una influencer comparte los “siete errores” que no debes cometer de vacaciones en Ibiza

Boatox, un servicio de alquiler de yates y otros servicios en Ibiza ha publicado una recopilación de los siete mayores errores que se pueden cometer al visitar la isla. En una publicación en sus redes, una influencer vestida de blanco tomando un cocktail en uno de los beach club de la isla relata estos siete rookie mistakes.

1.Ir en un grupo grande

Puede ser 'un lío' Cada persona tiene un presupuesto, una disponibilidad y unos planes distintos. Antes de llegar, recomiendan tener el itinerario cerrado.

2.Pensar que los yates no eran asequibles

Si se quiere vivir la experiencia de ir en una de estas embarcaciones de lujo, existe la posibilidad de alquilar solo medio día. Otra opción es compartir el yate, y la combinación de ambas lo hace mucho más asequible.

3.Querer ir al backstage

A pesar de no ser tan exclusiva, la experiencia más auténtica está en la pista, delante del DJ. El backstage puede estar sobrevalorado.

4.Prestar dinero a la gente

Solo en casos excepcionales, con personas de confianza. Muchas personas te piden bajo el pretexto de "luego te lo devuelvo. Spoiler: no lo hacen.

5.No 'hacer previa' en casa

Con los elevados precios de las bebidas en las discotecas ibicencas, la factura final puede ser elevada. Tomar algo antes de salir es mucho más barato.

6.Pensar que todo el mundo tiene segundas intenciones

No todo el mundo quiere algo a cambio. En ocasiones, la gente simplemente es genuinamente amable. Desconfiar puede arruinar la experiencia del grupo.

7.No preguntar por más

Pequeñas cosas como un cambio de mesa o un chupito 'de la casa' son cosas que no siempre se ofrecen, pero siempre se pueden preguntar. Si no has reservado una tumbona para la siesta, no tengas miedo de pedirla. No hay que tener miedo si se pregunta con respeto.