El imprevisto en el Museo de la Mar de Ibiza para meter el armazón de un barco por el balcón

El último infortunio que retrasa las obras del Museo del Mar, en el antiguo edificio de Sanidad Exterior del puerto de Ibiza, suena a puro delirio: los trabajos se suspenden, durante tres meses, para que pueda entrar por el balcón del edificio la estructura de un llaüt pendiente de construir. Recuerda, a la inversa, a una conocida anécdota local de un vecino que se empeñó en construir una barca en su almacén. Al finalizarla, cayó en la cuenta de que solo podía sacarla derribando muros. Más allá de la chanza, la concatenación de imprevistos que ha desencadenado esta peculiar situación parece encarrilada y la sede podrá estar a punto a finales de año.

Recreación de los paneles divulgativos en el ‘moll des muro’, donde amarrarán los barcos tradicionales. | DI

Eso sí, siempre que no surja una nueva adversidad. Pero, antes de planificar cómo se pasa el armazón de un barco por una balconada, toca repasar la historia. El museo dedicado al mar y la pesca se empezó a contemplar, por parte del Ayuntamiento de Ibiza, a mediados de los 90. Incluso se encargó un proyecto a Pere Vilàs, el gran referente de la historia náutica local, pero no llegó a prosperar.

El revulsivo

La idea se retomó gracias a una iniciativa ciudadana, de la mano de la Associació Marítima Cultural de Ibiza i Formentera. Esta entidad fue el revulsivo para que, en 2018, las administraciones acordaran materializar el museo en la Plaça de sa Riba. El Ayuntamiento cedía el edificio de Sanidad Exterior al Consell, que se hacía cargo de las obras y la gestión del centro; el Govern se comprometía a aportar fondos, mientras que la Autoridad Portuaria de Balears permitía el uso del espacio exterior para amarrar junto al muro una colección de barcos tradicionales e instalar paneles.

A finales de 2023, se adjudicó la rehabilitación del edificio a la constructora Cyros, por un montante de 935.655 euros. Las obras empezaron en febrero del año pasado, pero se paralizaron el 30 de mayo debido al bando municipal que limita los ruidos durante el verano. Inicialmente, los trabajos no iban a parar, ya que solo se prohíben aquellos que son demasiado molestos. Sin embargo, la constructora no llegó a tiempo para derribar el tejado, la parte más escandalosa de la obra. Así, la fecha de finalización, prevista para marzo de 2025, se pospuso hasta agosto. Aún quedaba la sorpresa final con el armazón del llaüt, un elemento central en la concepción del museo.

Cómo meter el ‘llaüt’

La estructura de la barca debe presidir la planta superior del edificio, por lo que se planificó que se construyera por piezas y que fueran introducidas por los balcones, antes de que estos quedaran completamente rehabilitados, para luego ensamblarlas. En los informes que documentan la creación del museo, disponibles en la Plataforma de contratación del Estado, se detallan todos los pasos que se fueron dando para cumplir con el cronograma y cómo se acabaron torciendo.

Como uno de los requisitos era que el llaüt fuera construido en origen, la constructora contactó con un mestre d’aixa en enero, que aceptó el encargo y un plazo de ejecución de tres meses. A mediados de abril, fecha prevista de entrega, se contactó con este profesional: «Visto que no se concretaban las fechas, y con el objetivo de cumplir con los plazos [...] se solicita a la constructora que contacte con otro carpintero de ribera a la mayor brevedad», reza el informe.

La empresa llegó a un acuerdo con otro mestre d’aixa, pero el desenlace acarreó otro mazazo: este carpintero sufrió una incapacidad laboral y tuvo que darse de baja. Finalmente, no ha habido más remedio que acudir a una carpintería de la Península, que necesita 60 días para construir el armazón y otros 20 para instalarlo.

Se da la circunstancia de que, en el exterior del inmueble, a la constructora solo le queda finalizar la carpintería artesana de la fachada, como barandillas o persianas mallorquinas, que quedarían dañadas al introducir piezas del tamaño de la quilla, la roda de proa y el caperol del llaüt. Así que ahora se suspende la rehabilitación del edificio. Una vez que se instale el esqueleto del barco, las obras podrán retomarse y finalizar en 42 días, el 20 diciembre, según consta en la prórroga. Después, quedará la museización del centro, que se prevé inaugurar ya en 2026, según indica el Consell.