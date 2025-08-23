Un grito desesperado ante una situación angustiosa

El problema del acceso a la vivienda afecta a buena parte de la población de Ibiza, que ha empezado a demostrar su hartazgo y angustia de diversas maneras, como con este grafiti de gran tamaño pintado en la valla de un terreno de Sant Carles donde se ha iniciado la construcción de viviendas: «No más pisos para los ricos», se lee en él.