La foto en Ibiza que confirma la reconciliación de la 'influencer' Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti

La influencer italiana Chiara Ferragni pasó los primeros días de agosto entre Ibiza y Formentera con ganas de desconectar del trabajo y pasar tiempo con sus hijos y sus amigas y terminó por reconciliarse con su pareja, Giovanni Tronchetti Provera, heredero del grupo italiano de neumáticos Pirelli. Después de que a finales de julio la propia empresaria de moda confirmase la separación, la revista transalpina Chi los descubrió juntos en las Pitiusas.

Ferragni ha subido a sus redes sociales la primera foto de ambos juntos estas vacaciones en Ibiza, que confirma que la relación va viento en popa. La influencer colgó anteriormente multitud de imágenes de sus vacaciones sin Tronchetti en las que se la veía en playas, barcos, contemplando la puesta de sol o, simplemente, durante paseos por el puerto de Ibiza, Dalt Vila, Santa Gertrudis, Sant Miquel y Sant Agustí. Siempre se mostraba sola o, como mucho, con alguna amiga.

La italiana es una de las celebridades asiduas a Ibiza durante el verano, ya que ha elegido la isla como lugar para relajarse durante cuatro veranos seguidos. De hecho, su estancia del año pasado fue especial para ella, ya que conoció a Tronchetti Provera durante esos días, cuando pensaba olvidar el divorcio de su exmarido, el rapero Fedez.

Separación

La italiana, creadora del icónico blog 'The Blonde Salad' en el año 2009, dueña de su propia marca de moda, Chiara Ferragni Brand, y protagonista junto a su familia de uno de los documentales más vistos de Amazon Prime Video llamado 'Los Ferragnez', acumula más de 28 millones de seguidores en Instagram.

Los medios italianos informaron el pasado mes de febrero de 2024 de que su entonces marido, el rapero Fedez, había dejado el hogar conyugal en Milán, aunque ninguno de los protagonistas se pronunció en ese momento. Las últimas fotos en las que aparecían juntos son de la pasada Navidad. A partir de ahí, la empresaria colgó imágenes de ella sola y de sus hijos.

“Somos dos adultos que nos amamos. No es que vayamos a terminar de la noche a la mañana. Estamos en una crisis, ya las hemos tenido en el pasado, aunque esta es un poco más fuerte”, aseguró la italiana a principios de marzo en una entrevista televisiva, publicó El País.

“Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles, mi enfermedad... Han sido tres años muy complicados y, lamentablemente, no aguantamos”, se sinceró Fedez en una entrevista para el programa italiano 'Belve', que señaló que Fedez había sufrido un cáncer de páncreas.

Por otro lado, la influencer se vio envuelta en 2023 en una polémica. La acusaron de fraude por la venta de panettones de la marca italiana Balocco, con falsos fines benéficos. La fiscalía italiana investigó a la creadora de contenido, obligándola a pagar un millón de euros por falsa beneficiaria. Ferragni pidió disculpas en redes sociales y sufrió una crisis reputacional.