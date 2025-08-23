Incautadas más de un millar de falsificaciones de la venta ambulante Sant Josep

La Policía Local de Sant Josep se ha incautado de más de un millar de productos falsificados en diversas actuaciones recientes contra la venta de falsificaciones en el municipio.

Los agentes han intensificado en los últimos días las intervenciones en la lucha contra la venta ambulante ilegal y han actuado especialmente en zonas como Cala de Bou y Platja d’en Bossa, explica el cuerpo en sus redes sociales.

Fruto de estas acciones, se han retirado más de 1.000 productos falsificados, entre los que destacan unos 600 bolsos, así como carteras, cinturones, prendas de ropa, gafas de sol y otros artículos destinados a la venta irregular.

La Policía destaca que no se trata solo de un fraude comercial: "Muchos de estos productos proceden de redes que explotan a personas vulnerables, incluidas niñas y niños, en condiciones laborales inaceptables. Comprar falsificaciones contribuye directamente a sostener estas redes", alerta.

"Desde Sant Josep, trabajamos cada día por una comunidad más justa y segura", afirman desde la Policía Local a a la vez que instan a rechazar las falsificaciones y comprar con responsabilidad.