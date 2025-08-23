Fallece en Ibiza el dj Álex Kentucky
El artista canario era un habitual en las cabinas de la isla y se le considera un maestro del ‘deep house’
El dj y productor Álex Kentucky ha fallecido en su domicilio, situado en la isla de Ibiza. La noticia la ha dado su amigo, el también dj y productor Jordi Carreras, con estas palabras en su cuenta de Instagram: “Hoy la música se viste de luto, y el corazón duele aún más cuando se despide a un verdadero amigo. Nos dejas un legado musical inmenso, lleno de sensibilidad y profundidad, que seguirá sonando en cada uno de nosotros”.
Nacido en Tenerife, Kentucky se había convertido en una presencia continua en Ibiza gracias a la fama que construyó con sus sesiones en espacios como Privilege, Space, PK2 o Nassau Beach Club. Considerado un maestro a la hora de mezclar ‘deep house’, era también el director artístico del sello Be Adult Music.
Diversos amigos y colaboradores suyos, como Anna Tur, Dj Oliver o Rayco Santos han expresado su conmoción por esta pérdida en sus redes sociales. De momento no se han dado a conocer detalles de los motivos del fallecimiento.
