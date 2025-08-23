Estruendo y color en la noche más esperada

El día de hoy va a dar para mucho en Sant Antoni y la noche todavía dará para más. Las fiestas de Sant Bartomeu celebran su jornada más especial con el concierto de Lemot y el esperado castillo de fuegos artificiales como citas más destacadas. Pero durante la jornada hay muchas más actividades pensadas para todos los públicos.

Lemot subirá al escenario pasadas las diez de la noche. | | LEMOT

A las ocho de la tarde se dará el pistoletazo de salida a las celebraciones. Por un lado, los más devotos pueden asistir a la misa de fiesta en honor a Sant Bartomeu, que irá seguida de una procesión y culminará con una exhibición de ball pagès detrás de la iglesia. Por otro, los aficionados a la música y el baile pueden sumarse al IX Sunset Swing Festival - Hula Party, una fiesta hawaiana en el bar Eddie’s de s’Arenal. Allí habrá actuaciones tributo a Elvis Presley de Sany Valey & Friends y Crossroad, además de una muestra de baile y coches clásicos.

Misa, tradición y ‘ball pagès’ por Sant Bartomeu. | | MARCELO SASTRE

La música en directo llegará a las diez de la noche con los conciertos de Irene Ponce, la cantante de Sant Antoni finalista de Idol Kids y Lemot, una de las bandas más prometedoras, enérgicas y refrescantes del panorama pop rock nacional. Ambas actuaciones tendrán lugar en la playa de s’Arenal, un sitio perfecto para disfrutar, ya a medianoche, del gran castillo de fuegos artificiales que iluminará el cielo de la bahía.

Al acabar el espectáculo pirotécnico, la fiesta continúa sobre la arena con una sesión de baile muy especial con DJ Kyeran, quien llevará la batuta en I Love Sant Antoni.