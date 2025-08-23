Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria

Quisieron comprarse una casa en Ibiza y adelantaron un dinero, pero se quedaron sin dinero y sin casa. Al menos, hasta que no respondan los tribunales, aunque conociendo la lentitud de la justicia de este país podrían estar todavía durante mucho tiempo sin dinero y sin casa.

Es la situación que viven las cuatro familias que en el año 2020 decidieron comprar un adosado en Punta Pedrera. Adelantaron una cantidad, firmaron un contrato de arras, el intermediario desapareció, su dinero voló y ahora la propietaria de los inmuebles ha vuelto a revender estas mismas casas. Tres de los afectados, el matrimonio compuesto por Carmen Gimeno y Josep Armengol (que compraron el adosado número 4), y Salvador Martínez (que compró el adosado número 2), han explicado a Diario de Ibiza su historia.

«Compramos la casa en 2020, durante la pandemia. En nuestro caso, adelantamos 150.000 euros y firmamos un contrato de arras», explica Carmen Gimeno. Quien realizó el trabajo de intermediación fue Carlos Alonso Bárcena, que decía trabajar en nombre de Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell. No mentía, ya que tanto Gimeno como su marido tenían contacto directo con Solvia, quien les abrió las puertas de la propiedad para que la inspeccionaran. De hecho, en el contrato de arras, Solvia autorizaba «al interesado [Carlos Alonso Bárcena] a pre comercializar con terceros los inmuebles teniendo en cuenta los compromisos previstos en el presente pacto».

Josep Armengol y Carmen Gimeno, dos de los afectados por la estafa. | MARCELO SASTRE

«En mi caso, adelantamos 100.000 euros», explica Salvador Martínez, un madrileño que entonces residía en Ibiza: «Mi pareja se quedó embarazada y necesitábamos una casa más grande, de dos habitaciones. Y como todo parecía que iba a ser muy inmediato, vendimos nuestro piso y pagamos la entrada de este». En este caso, la operación también la realizaron a través de Alonso Bárcena.

El precio de las casas era de entre 250.000 y 400.000 euros (según los metros cuadrados) y parecían una muy buena oferta. Estos inmuebles habían sido okupados y presentaban desperfectos, necesitaban una reforma, pero seguían teniendo un precio razonable. En el contexto de la crisis del covid de 2020, estos propietarios pensaron que la inmobiliaria tenía prisa por vender. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto.

Un intermediario peculiar

«Pasan los días y no nos dicen nada. Llamamos a la notaría, por si la escritura ya está lista, y nada, Llamo entonces a Solvia, con la persona con quien hablábamos, y nos dice que no nos preocupemos. Pasa el tiempo, seguimos insistiendo, hasta que en Solvia me dicen que no pueden hacer nada y cortan la comunicación con nosotros», relata Carmen Gimeno, que añade: «Pero nosotros tenemos toda la documentación, lo que firmamos, tenemos el comprobante de la transferencia que hicimos». «Es un contrato que tiene validez, tiene la firma de Solvia», insiste Salvador Martínez, el otro perjudicado.

De Carlos Alonso Bárcena volvieron a tener noticias, pero a través de la prensa, ya que fue detenido por narcotráfico en el marco de la Operación Caeli, ya que formaba parte de un entramado para introducir cocaína colombiana a través de Galicia, y que contaba con un laboratorio en Pontevedra. La Audiencia Nacional condenó el pasado 4 de julio a Alonso Bárcena a diez años y medio de prisión y a una multa de 35,3 millones de euros.

No ha sido la única sorpresa desagradable que han recibido en estas semanas. La última fue comprobar que la propietaria del complejo de adosados, Promontoria Coliseum Real State SLU, ha vendido estas viviendas a la inmobiliaria Lucas Fox, que ya ha encontrado comprador para todas estas casas por un precio de a partir de un millón de euros.

Inmobiliaria omnipresente

Ha tardado, pero ya ha aparecido en esta crónica Promontoria Coliseum, una empresa que, según informó Diario de Mallorca, en junio de 2024 figuraba en el registro de grandes tenedores como la empesa con un mayor número de viviendas vacías en toda Balears: 101. Esta inmobiliaria está participada por el fondo de inversión estadounidense Cerberus (calificada por sus críticos como un ‘fondo buitre’) y por el Banco Sabadell. Coliseum aparece también como protagonista en numerosos casos mediáticos de desahucios que se han producido en la Península, y sus prácticas han sido denunciadas por sindicatos de inquilinos de Barcelona y Alicante.

Ahora el tema está en manos de la justicia pero, mientras tanto, los estafados están sin casa y sin dinero. «Y yo sin salud, que de los nervios tengo la espalda destrozada. Nos hemos dejado aquí muchísimo dinero», se queja Carmen Gimeno. «En mi caso, era el sueño de empezar una vida con nuestro hijo y una casa nueva, y nos hemos tenido que marchar de la isla y ahora vivo en casa de mi suegra, que nos ha acogido», remata Salvador Martínez.

Este diario ha intentado contactar con los responsables de Solvia que estuvieron en contacto con quienes denuncian esta situación, pero no se ha obtenido respuesta alguna.