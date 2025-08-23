Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica

Las masas de agua de Ibiza están a una media del 29% de su capacidad, el registro más bajo de la última década, con acuíferos como el de Sant Agustí que apenas retienen un 3% de su caudal. En Balears ya se aplican restricciones al consumo, como en la capital menorquina, Maó, donde su Ayuntamiento anunció el jueves nuevas medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento domiciliario por la grave situación de sequía. Circunstancia que posiblemente se replique en Ibiza si no llueve de manera copiosa en las próximas semanas o incluso meses.

En este contexto de emergencia hídrica, con las tres desaladoras de la isla a pleno rendimiento para saciar la sed y cuya producción no es suficiente para las necesidades de una población que ahora supera holgadamente las 340.000 personas, y con unos acuíferos más que exprimidos, un crucero recibe desde hace dos meses una media de entre 150 y 200 toneladas de agua de pozo a la semana o cada diez días. Agua que se extrae del pozo de Sant Rafel.

Este suministro también se llevó a cabo el año pasado, pero de manera «puntual», apunta el propietario de la empresa suministradora, Joan Bufí, también presidente de la Asociación de Concesionarios de Captaciones de Agua Potable para el consumo humano.

Bufí explica que abastece «al cliente» que se lo pide, sin considerar si es un particular o una empresa o un crucero. Y subraya: «No tenemos problemas para cargar en el pozo de Sant Rafel. Tenemos agua suficiente; vamos ajustados pero no nos falta. Y no dejamos de suministrar a nadie por llevar un camión a un crucero, eso se lo aseguro».

Desde la conselleria del Mar y Ciclo del Agua advierten de que «el suministro de agua de pozo mediante camiones cisterna está sujeto a concesión administrativa y, en principio, estas concesiones están concebidas para abastecer necesidades domiciliarias en la isla. El uso para cruceros no está contemplado en este marco y, más aún en la situación actual de recursos hídricos en Ibiza, debería evitarse».

En cualquier caso, adelantan que «desde Recursos Hídricos se estudiará este caso para comprobar las circunstancias concretas, ya que también podría tratarse de cargas realizadas en el punto de suministro de agua desalada».

Barcos autosuficientes

En principio, los cruceros disponen de sistemas para garantizar un autoconsumo de agua potable, como las unidades de ósmosis inversa o la evaporación térmica. Según publicaciones especializadas, el consumo promedio de agua dulce en estos barcos puede variar entre las 500 y las 1.000 toneladas por día, aunque depende del tamaño, el número de pasajeros, de la ruta...

Por eso sorprende tanto a la Alianza por el Agua este suministro de agua de pozo de Ibiza a un crucero. La cantidad es residual pero se une al desperdicio de este recurso que provocan por ejemplo las miles de piscinas privadas construidas en la isla. Todo suma.

Juan Calvo, que preside esta organización creada en febrero de 2016 para ofrecer soluciones a la dura sequía que sufría entonces la isla de Ibiza, tiene claro que este abastecimiento en el puerto de es Botafoc, competencia de la Autoridad Portuaria (APB), «debe controlarse y evitarse».

Satisfacer a los residentes

Calvo se alinea con la conselleria y recuerda que el agua de pozo se tiene que destinar a satisfacer las necesidades de la isla: «No se debe permitir que se utilice más allá de las necesidades ordinarias». Y exige una regulación para evitar una situación que considera «totalmente anómala». «Vecinos que viven en suelo rústico -detalla-, tienen que esperar para ser abastecidos por camiones cisterna». «No es normal que en una isla con recursos tan limitados se extraiga agua para turistas que se van en detrimento de los usos habituales» de los residentes, añade.

La APB, preguntada ayer por este caso en particular, respondió, a través de su portavoz: «Como el resto de autoridades portuarias en España, la APB tienen la obligación de servir agua a las embarcaciones en el puerto, ya que es un servicio esencial para la operación de los buques y está contemplado dentro de sus funciones y las de los servicios que deben prestar». Pero matizó: «Sin embargo, tal y como ha hecho el Ayuntamiento de Maó, ante crisis hídricas, las autoridades locales pueden restringir el uso de los recursos hídricos». «La APB -agregó- no tiene que dar [el servicio] directamente de forma obligatoria, puesto que se califica como un servicio comercial prestado en régimen de libre competencia por operadores privados autorizados. De hecho, en Ibiza no lo damos».

Precisamente, un portavoz del Consell de Ibiza, donde ayer no tenían constancia de este abastecimiento a un crucero con agua de un pozo de la isla, detalló: «Hace ya semanas nos interesamos por saber si la APB estaba vendiendo agua a cruceros, y nos dijeron que no». También anunciaron desde la Administración insular que «harán las averiguaciones necesarias» con el objetivo de «saber qué es lo que está pasando exactamente».