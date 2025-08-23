Recursos hídricos en Ibiza
Un crucero en el puerto de Ibiza recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
La conselleria «estudiará» el caso porque «no se contempla en el marco» de una concesión administrativa para el suministro desde un acuífero. La Alianza por el Agua pide control e impedir este abastecimiento
Las masas de agua de Ibiza están a una media del 29% de su capacidad, el registro más bajo de la última década, con acuíferos como el de Sant Agustí que apenas retienen un 3% de su caudal. En Balears ya se aplican restricciones al consumo, como en la capital menorquina, Maó, donde su Ayuntamiento anunció el jueves nuevas medidas extraordinarias para garantizar el abastecimiento domiciliario por la grave situación de sequía. Circunstancia que posiblemente se replique en Ibiza si no llueve de manera copiosa en las próximas semanas o incluso meses.
En este contexto de emergencia hídrica, con las tres desaladoras de la isla a pleno rendimiento para saciar la sed y cuya producción no es suficiente para las necesidades de una población que ahora supera holgadamente las 340.000 personas, y con unos acuíferos más que exprimidos, un crucero recibe desde hace dos meses una media de entre 150 y 200 toneladas de agua de pozo a la semana o cada diez días. Agua que se extrae del pozo de Sant Rafel.
Este suministro también se llevó a cabo el año pasado, pero de manera «puntual», apunta el propietario de la empresa suministradora, Joan Bufí, también presidente de la Asociación de Concesionarios de Captaciones de Agua Potable para el consumo humano.
Bufí explica que abastece «al cliente» que se lo pide, sin considerar si es un particular o una empresa o un crucero. Y subraya: «No tenemos problemas para cargar en el pozo de Sant Rafel. Tenemos agua suficiente; vamos ajustados pero no nos falta. Y no dejamos de suministrar a nadie por llevar un camión a un crucero, eso se lo aseguro».
Desde la conselleria del Mar y Ciclo del Agua advierten de que «el suministro de agua de pozo mediante camiones cisterna está sujeto a concesión administrativa y, en principio, estas concesiones están concebidas para abastecer necesidades domiciliarias en la isla. El uso para cruceros no está contemplado en este marco y, más aún en la situación actual de recursos hídricos en Ibiza, debería evitarse».
En cualquier caso, adelantan que «desde Recursos Hídricos se estudiará este caso para comprobar las circunstancias concretas, ya que también podría tratarse de cargas realizadas en el punto de suministro de agua desalada».
Barcos autosuficientes
En principio, los cruceros disponen de sistemas para garantizar un autoconsumo de agua potable, como las unidades de ósmosis inversa o la evaporación térmica. Según publicaciones especializadas, el consumo promedio de agua dulce en estos barcos puede variar entre las 500 y las 1.000 toneladas por día, aunque depende del tamaño, el número de pasajeros, de la ruta...
Por eso sorprende tanto a la Alianza por el Agua este suministro de agua de pozo de Ibiza a un crucero. La cantidad es residual pero se une al desperdicio de este recurso que provocan por ejemplo las miles de piscinas privadas construidas en la isla. Todo suma.
Juan Calvo, que preside esta organización creada en febrero de 2016 para ofrecer soluciones a la dura sequía que sufría entonces la isla de Ibiza, tiene claro que este abastecimiento en el puerto de es Botafoc, competencia de la Autoridad Portuaria (APB), «debe controlarse y evitarse».
Satisfacer a los residentes
Calvo se alinea con la conselleria y recuerda que el agua de pozo se tiene que destinar a satisfacer las necesidades de la isla: «No se debe permitir que se utilice más allá de las necesidades ordinarias». Y exige una regulación para evitar una situación que considera «totalmente anómala». «Vecinos que viven en suelo rústico -detalla-, tienen que esperar para ser abastecidos por camiones cisterna». «No es normal que en una isla con recursos tan limitados se extraiga agua para turistas que se van en detrimento de los usos habituales» de los residentes, añade.
La APB, preguntada ayer por este caso en particular, respondió, a través de su portavoz: «Como el resto de autoridades portuarias en España, la APB tienen la obligación de servir agua a las embarcaciones en el puerto, ya que es un servicio esencial para la operación de los buques y está contemplado dentro de sus funciones y las de los servicios que deben prestar». Pero matizó: «Sin embargo, tal y como ha hecho el Ayuntamiento de Maó, ante crisis hídricas, las autoridades locales pueden restringir el uso de los recursos hídricos». «La APB -agregó- no tiene que dar [el servicio] directamente de forma obligatoria, puesto que se califica como un servicio comercial prestado en régimen de libre competencia por operadores privados autorizados. De hecho, en Ibiza no lo damos».
Precisamente, un portavoz del Consell de Ibiza, donde ayer no tenían constancia de este abastecimiento a un crucero con agua de un pozo de la isla, detalló: «Hace ya semanas nos interesamos por saber si la APB estaba vendiendo agua a cruceros, y nos dijeron que no». También anunciaron desde la Administración insular que «harán las averiguaciones necesarias» con el objetivo de «saber qué es lo que está pasando exactamente».
El consumo medio de una persona durante 14 años
El cálculo. 700.000 litros al mes de media.
Todos los cálculos que se hagan para analizar el abastecimiento con agua de pozo a un crucero con una periodicidad semanal hay que hacerlos con la máxima cautela y reserva porque son muchas las variables que influyen en un posible resultado, y porque las cifras son aproximadas. Los cruceros, al menos los más modernos, tienen capacidad para autoabastecerse de agua para consumo humano al menos en un 90%. Un crucero que transporte entre 2.000 y 3.000 personas puede consumir un promedio que puede variar entre las 500 y las 1.000 toneladas de agua dulce por día, aunque depende lógicamente del tamaño, así como de la ruta. En el caso de que reciba 175 toneladas (una cifra intermedia entre las 150 y las 200 que el conjunto de camiones le abastecen), como sucede en Eivissa, es evidente que este caudal no sería suficiente ni por asomo para una sola jornada de navegación.En cualquier caso, estas 700 toneladas al mes, aproximadamente, serían suficientes para cubrir las necesidades de una persona durante 5.263 días, o 14,4 años, y de 2.134 días ó 5,8 años para el caso de una familia de cuatro miembros. Siempre teniendo en cuenta el consumo medio diario por persona de 133 litros que apunta el Instituto Nacional de Estadística.
Suscríbete para seguir leyendo
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- La Aemet alerta de un cambio brusco del tiempo en Ibiza y Formentera: lluvias y tormentas muy fuertes
- Detenidos en Ibiza tres importantes miembros de la ´Ndrangheta, la peligrosa mafia calabresa
- Piden 36.000 euros a la mujer que denunció en redes el cobro por un gancho para el bolso en un restaurante de Ibiza
- Herido grave un joven de 22 años al precipitarse de un hotel en Sant Antoni
- Homenaje a un disc jockey mítico de Ibiza
- Nueva multa contra la 'furgo discoteca' de Uber en Ibiza
- Fallece una turista checa de 51 años en Platja d'en Bossa