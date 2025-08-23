José Ramón Crespí, jefe de Salvamento Marítimo: "Para encontrar una patera perdida en el mar hay que tener mucha suerte"

¿Qué labores realiza Salvamento Marítimo?

Lo que más hemos hecho históricamente, sobre todo en la época estival, es el rescate de remolques de embarcaciones de recreo. También atendemos a las embarcaciones de recreo que se quedan paradas, las que puedan tener un vía de agua, o algún tripulante enfermo a bordo, que se haya hecho daño y haya que realizar una evacuación médica. Estas evacuaciones médicas también se realizan en pesqueros y mercantes. Solemos tener bastantes. Y después, rescates de bañistas o de personas que han sufrido un accidente realizando alguna actividad en la costa, en un acantilado... También realizamos rescates con nuestro helicóptero. Esta es nuestra actividad principal durante los cuatro o cinco meses de bueno tiempo. Y a lo largo de todo el año, desde hace cuatro o cinco años, tenemos la llegada de la inmigración. Sobre todo desde el año pasado, y este año aún más, ya forma una parte muy importante de nuestro trabajo, que es colaborar con la Guardia Civil y rescatar a personas migrantes que puedan estar en peligro en el mar.

¿De qué medios disponen en Ibiza y Formentera?

Tenemos la salvamar ‘Naos’, una embarcación de intervención rápida y 21 metros de eslora que se botó el año pasado. Y hasta hoy [por el viernes] hemos tenido la guardamar ‘Concepción Arenal’, una patrullera de 30 metros de eslora que primero estuvo en el puerto de Sant Antoni y, las últimas semanas, en el de Vila. Ahora se ha ido a Palma, pero ha estado todo el verano en Ibiza. También tenemos embarcaciones conveniadas con la Cruz Roja: la Lima Sierra Hidra, que tiene base en Sant Anton, y la Lima Sierra Urano, que tiene base en el puerto de la Savina de Formentera. Esta última está averiada desde hace una semanas.

Mal momento para una avería...

Sí, la verdad. Es una embarcación vieja, que tiene más de 20 años y problemas de motor. Ha estado funcionando muy bien y la habíamos reforzado con voluntarios que estaban en la zona presencialmente de lunes a domingo. Por la noche no se garantizaba esa operatividad presencial inmediata, pero sí durante todo el día. Es una faena que se haya estropeado y la tengamos inoperativa desde hace unas semanas.

Entonces, ¿cómo operan en Formentera?

Ahora mismo no tenemos a nadie. Lo que hacemos es movilizar la salvamar, que está en el puerto de Ibiza, y en 20 minutos llega en Formentera.

¿Y de cuántos medios humanos disponen en las Pitiusas?

La salvamar tiene una tripulación constante de cuatro tripulantes y la guardamar tiene una tripulación constante de ocho tripulantes. Con la Lima Sierra hay un grupo de voluntarios que van rotando para que salga siempre con un mínimo de dos personas.

¿Son suficientes estos medios humanos y materiales para afrontar la actual crisis migratoria?

Nosotros constantemente estamos valorando la situación y Salvamento Marítimo tiene que dar servicio no solo aquí, sino en toda la Península y en Canarias. La guardamar se ha traído a Ibiza como refuerzo adicional para el verano, sobre todo por el tema de la inmigración. En esta última oleada hemos visto que ha habido mucha más incidencia en Cabrera y por ese motivo la hemos movido allí. En todo caso, se valora constantemente la necesidad de más medios y, si es necesario, pues se tendrá que incorporar otra embarcación en Balears. Con el volumen que tenemos ahora, más o menos vamos haciendo frente a lo que nos está entrando, pero eso no quiere decir que sea suficiente dentro de dos meses.

¿Se llegaron a ver superados en algún momento durante esa reciente llegada récord de pateras?

No. Nuestra colaboración con la Guardia Civil es total y absoluta. Lo que pasa es que una de nuestras labores principales es salvar vidas humanas en el mar. Y cuando tenemos una llegada masiva de pateras no podemos colaborar con la Guardia Civil en el traslado de personas a tierra porque tenemos que tener nuestras unidades disponibles para rescates en el mar. Hasta ahora hemos podido solventarlo todo con los medios que tenemos.

¿Cómo funciona el protocolo de rescate de una patera?

La información nos puede llegar de muchas fuentes diferentes. La más común es que la Guardia Civil, a través de sus embarcaciones o de sus radares, detecta una embarcación. Cuando la interceptan y confirman que se trata de una patera, nosotros movilizamos nuestros medios, vamos a buscarlos y los trasladamos a puertos. También se producen avistamientos por parte de aviones, de la Guardia Civil o de Frontex, de pateras que pueden estar llegando a Formentera o Cabrera. También nos entra información desde buques mercantes, pesqueros o buques de recreo que avisan de una embarcación que está parada con migrantes a bordo. También nos llega información de alertas por parte de familiares de los inmigrantes y por parte de las oenegés que obtienen esa información a través de los familiares. Con esta información, tenemos un avión un Valencia y un helicóptero en Palma. Y si creemos que esa información que nos llega es verdad, realizamos una patrulla de búsqueda por la zona más probable en la que puedan estar esas embarcaciones.

A veces será como buscar una aguja en un pajar...

La distancia entre Argelia y Balears son 140 millas, eso son casi 300 kilómetros. La búsqueda que estamos haciendo ahora del naufragio de un patera en Mallorca comprende un área que se puede hacer con un helicóptero y un medio marino, pero es un área grande. Hablar de un área de búsqueda que va desde el sur de Balears hasta las costas argelinas... Para encontrarla tienes que tener mucha suerte.

¿Es importante decidir qué avisos se atienden?

El controlador valora en base a la información que recibe, la veracidad que se le pueda dar, las condiciones meteorológicas, las llegadas de pateras que ha habido esos días y las que no hayan podido llegar. Se valora todo eso en conjunto y se moviliza el avión o el helicóptero.

¿Los radares Sive no detectaron la mencionada patera que recientemente naufragó en Mallorca a tres millas de la costa?

Quien puede contestar mejor a esa pregunta es la Guardia Civil. Ellos son los propietarios y los que operan el radar. Yo lo único que puedo decir es que tienen un radar ubicado en Cabrera y otro en Cala Figuera [ambos en Mallorca]. Y que ellos sí que nos pasan muchos avisos de detección de sus radares.

Helena Maleno, de la asociación Caminando Fronteras, denuncia que ellos avisaron de que esta patera estaba a la deriva tres días antes de que se activara su rescate.

Lamentablemente, no confirmó con Salvamento Marítimo antes de hacer esa declaración. Porque el mismo día que nos llegó ese aviso, el sábado 16 de agosto, se movilizó al avión, que estaba en Valencia, y nuestro helicóptero hizo una búsqueda por la zona sureste de Cabrera. Lamentablemente, no vieron la patera y posiblemente estaba allí, ya que después ha aparecido. Pero ese mismo día se realizaron dos búsquedas aéreas tratando de encontrar a esa patera.

¿Cómo de dramáticos suelen ser los rescates de pateras en alta mar?

Normalmente, si el clima es bueno y han sido interceptadas por la Guardia Civil antes de llegar a Cabrera o Formentera, el rescate suele ser una operativa relativamente sencilla. Sin embargo, todos son complicados porque las embarcaciones están sobrecargadas. Son embarcaciones de seis a ocho metros, en las que suelen venir entre 15 y 25 personas, y a veces 30. Por lo tanto, los operativos son muy complicados desde el punto de vista de que la patera puede zozobrar. Y luego, en las embarcaciones que van navegando y son interceptadas por la Guardia Civil los tripulantes están tranquilos. En cambio, cuando son embarcaciones que llevan uno o varios días a la deriva la gente que viaja a bordo está muy nerviosa y se complica sobremanera el rescate. Ahí es cuando más peligro existe de zozobra. Y si a eso le añadimos que el tiempo no es favorable y el mar no está en calma, todo se complica todavía más.

¿Qué es lo primero que hacen los migrantes al ser rescatados?

Los que no han sido interceptados y se han quedado a la deriva, lo primero que hacen es pedir agua y comida. Lo que pasa es que están muy nerviosos y son rescates muy delicados. Y para nuestras tripulaciones, hacer el rescate de cualquier patera es muy cansado físicamente porque exige el esfuerzo de ir ayudando persona a persona a pasar desde la patera hasta nuestra embarcación.

Un resbalón en ese momento puede ser muy peligroso...

Sí. Hemos tenido ya varios incidentes en los que, afortunadamente, no ha fallecido nadie, pero sí hemos tenido gente que ha caído al agua durante los rescates. La suerte que tenemos es que todos los tripulantes de nuestras embarcaciones son profesionales altamente cualificados y están más que preparados para estas situaciones.

¿Conoce bien la sociedad la labor que hace Salvamento Marítimo?

Después de tantas declaraciones que hemos sufrido por parte de las oenegés y ahora, recientemente, de una asociación de guardia civiles... Efectivamente, creo que tenemos que hacer un esfuerzo de cara a los medios de comunicación y explicar un poco la labor que hacemos en cuanto a la inmigración.

Con el crecimiento de la ruta argelina, tiene pinta de que esa labor de Salvamento Marítimo va a ser cada vez más importante.

Según la información que nos transmite la Guardia Civil, todo apunta a que los números [de pateras y migrantes] van a seguir yendo en aumento.

¿Están de acuerdo con la Guardia Civil en su reclamación de que el Gobierno reconozca oficialmente esta ruta argelina?

Yo aquí no entro a valorar, pero los números son los que son. Tampoco voy a ser yo el que diga si hay ruta argelina o no.