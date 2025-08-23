La casa en alquiler más cara de España está en Ibiza

Santa Eulària alberga la casa con el alquiler más caro de España, atendiendo a los anuncios publicados en el portal inmobiliario Idealista. Rodeada de absoluta privacidad y diseñada con una arquitectura moderna, vivir en esta casa un mes cuesta 130.000 euros. Si se alquila para la temporada completa el precio es de 350.000 euros.

La propiedad, ubicada en Santa Gertrudis, cuenta con fachadas de piedra y elementos de madera. La villa dispone de una sola planta con una superficie de 450 metros cuadrados construidos y una enorme parcela de 35.000 metros cuadrados. Está amueblada y su decoración es peculiar, minimalista y ecléctica.

Uno de los dormitorios. / Idealista

Siete habitaciones

La vivienda tiene siete habitaciones con terrazas privadas, ocho baños, y un dormitorio de servicio con baño independiente. Puede albergar a una decena de personas. Admite mascotas y está adaptada a personas con movilidad reducida.

La propiedad cuenta con dos cocinas equipadas. En el exterior, hay una piscina natural de agua filtrada con plantas acuáticas y de inspiración oriental.

Una de la estancias comunitarias de la casa. / idealista

Dispone de todo tipo de instalaciones de lujo, como sauna privada, espacios de meditación y zonas dedicadas a la relajación. También tiene chimenea.

La propiedad incluye, además, áreas de entretenimiento, una zona de barbacoa y un jardín con una caravana anexa para huéspedes o invitados .