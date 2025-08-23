Una ‘ballada’ popular para conmemorar el origen de las fiestas de agosto

La Colla de Portmany ha recuperado este año uno de los actos originarios de estas fiestas de Sant Bartomeu. Se trata de una misa en sa Cova de Santa Agnès, celebrada para conmemorar, según cuenta la leyenda, la salvación de unos marineros tras una tormenta terrible a la que pensaron que no sobrevivirían. Los navegantes llevaban en su barco una talla de Santa Inés, que prometieron legar en el primer puerto que encontraran si evitaban el naufragio. Y así fue.

Una pareja durante la exhibición de baile típico ibicenco. | TONI ESCOBAR

La tradición marcaba el 24 de agosto la fecha de esa milagrosa salvación, que se celebró hasta 1865 y cayó posteriormente en el olvido, dando paso a la festividad de Sant Bartomeu en la iglesia de Sant Antoni ese mismo día.

El obispo de Eivissa, Vicente Ribas Prats, presidió la misa en honor a Santa Agnès. |

Vuelve la fiesta más de siglo y medio después

Tras más de siglo y medio sin organizar esta fiesta, el pasado 15 de agosto sa Colla de Portmany devolvió protagonismo a esta celebración con una misa en el interior de la cueva seguida de ballada y música. Los trajes tradicionales de trabajo lucieron durante el atardecer en una exhibición de ball pagès en la que también hubo participantes que vestían de calle.

Los asistentes se agolparon dentro de la cueva para participar en el acto religioso, que fue presidido por el obispo de Ibiza, Vicente Ribas Prats. Al finalizar, todos salieron al exterior de la cueva para presenciar el baile típico de la isla mientras degustaban dulces tradicionales ibicencos.

El ambiente festivo volvió a llenar este singular espacio para retomar una costumbre documentada desde el siglo XVII. «La documentación más antigua que hemos encontrado de la ballada es de 1705», explicó la secretaria de la Colla de Portmany a Diario de Ibiza.

Aunque en este caso la fiesta se ha recuperado en el día de la Asunción y, a pesar de que la fecha original sea el 24 de agosto, esta agrupación folclórica de Sant Antoni tiene la intención de que, en los próximos años, se celebre el fin de semana previo a Sant Bartomeu.