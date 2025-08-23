Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
El bailaor Eduardo Guerrero deslumbra en Ibiza
El artista gaditano ha presentado su espectáculo 'Guerrero'
Redacción
Ibiza
El arte de la guerra, el tratado de Sun Tzu, subido al escenario. Es lo que ofreció la noche del viernes el bailaor gaditado Eduardo Guerrero en el último espectáculo de este año del ciclo ‘Nits de Tanit’. El artista, acompañado de su elenco (Anabel Rivera, Samara Montáñez, May Fernández, Javier Ibáñez y Juan José A.), interpretó en la Comandancia su última propuesta, ‘Guerrero’, que traslada la filosofía de Tzu a la vida cotidiana en un montaje en el que el bailaor traslada al escenario su relación con las mujeres que le rodean. Su madre, sus amigas, sus amores..
