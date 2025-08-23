Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Avería de uno de los dos surtidores de la desaladora de Santa Eulària
Uno de los dos surtidores de los que dispone la desaladora de Santa Eulària sufrió ayer una avería que lo inutilizó durante varias horas. Una de las empresas que se dedican al suministro mediante camiones cisterna explicó que no se produjeron esperas demasiado prolongadas para cargar agua desalada por este motivo.
