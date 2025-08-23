Agua de pozo para los cruceros en Ibiza: 700.000 litros al mes, el consumo de medio de una persona durante 14 años

Todos los cálculos que se hagan para analizar el abastecimiento con agua de pozo a un crucero con una periodicidad semanal hay que hacerlos con la máxima cautela y reserva porque son muchas las variables que influyen en un posible resultado, y porque las cifras son aproximadas.

Los cruceros, al menos los más modernos, tienen capacidad para autoabastecerse de agua para consumo humano al menos en un 90%. Un crucero que transporte entre 2.000 y 3.000 personas puede consumir un promedio que puede variar entre las 500 y las 1.000 toneladas de agua dulce por día, aunque depende lógicamente del tamaño, así como de la ruta.

En el caso de que reciba 175 toneladas (una cifra intermedia entre las 150 y las 200 que el conjunto de camiones le abastecen), como sucede en Ibiza, es evidente que este caudal no sería suficiente ni por asomo para una sola jornada de navegación.

En cualquier caso, estas 700 toneladas al mes, aproximadamente, serían suficientes para cubrir las necesidades de una persona durante 5.263 días, o 14,4 años, y de 2.134 días ó 5,8 años para el caso de una familia de cuatro miembros. Siempre teniendo en cuenta el consumo medio diario por persona de 133 litros que apunta el Instituto Nacional de Estadística.