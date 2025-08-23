Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
12.000 euros solidarios de Ibiza para la investigación en la lucha contra el cáncer

Se destinarán íntegramente al proyecto de investigación para la detección precoz que lidera la investigadora Priscila Monteiro Kosaka y que financia la Asociación Elena Torres

Imagen de la cena benéfica.

Imagen de la cena benéfica. / Joaquín Rosauro

Redacción Ibiza

Ibiza

Un total de 12.000 euros. Es lo que ha conseguido recaudar la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer en su cena solidaria, celebrada el jueves en el restaurante Es Jardins de Fruitera. El importe «se destinará íntegramente al proyecto de investigación para la detección precoz del cáncer que lidera la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka» y que financia la asociación. Concretamente, desde 2015.

Se trata de un «innovador proyecto científico, basado en una tecnología propia que permite detectar el cáncer en fases muy tempranas mediante nanosensores y biotecnología, a través de un simple análisis de sangre». A la cena le siguió una rifa benéfica con regalos de empresas y marcas de la isla. Como novedad este año, el evento se inspiró en ‘Casino Royal’ gracias a la participación de Island Casino Events, «sin dinero real y con una puesta en escena elegante, sofisticada y divertida».

12.000 euros solidarios para la investigación en la lucha contra el cáncer | FOTOS: JOAQUÍN ROSAURO

Voluntarias de la Asociación Elena Torres. / Joaquín Rosauro

