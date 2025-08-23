Benéfico
12.000 euros solidarios de Ibiza para la investigación en la lucha contra el cáncer
Se destinarán íntegramente al proyecto de investigación para la detección precoz que lidera la investigadora Priscila Monteiro Kosaka y que financia la Asociación Elena Torres
Un total de 12.000 euros. Es lo que ha conseguido recaudar la Asociación Elena Torres por la Investigación para la Detección Precoz del Cáncer en su cena solidaria, celebrada el jueves en el restaurante Es Jardins de Fruitera. El importe «se destinará íntegramente al proyecto de investigación para la detección precoz del cáncer que lidera la investigadora del CSIC Priscila Monteiro Kosaka» y que financia la asociación. Concretamente, desde 2015.
Se trata de un «innovador proyecto científico, basado en una tecnología propia que permite detectar el cáncer en fases muy tempranas mediante nanosensores y biotecnología, a través de un simple análisis de sangre». A la cena le siguió una rifa benéfica con regalos de empresas y marcas de la isla. Como novedad este año, el evento se inspiró en ‘Casino Royal’ gracias a la participación de Island Casino Events, «sin dinero real y con una puesta en escena elegante, sofisticada y divertida».
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Un crucero recibe toneladas de agua de pozo a la semana en plena crisis hídrica
- Crazy Me: el yate hecho con seis toneladas de cristal que se convierte en pista de baile está en Ibiza
- Detenidos en Ibiza tres importantes miembros de la ´Ndrangheta, la peligrosa mafia calabresa
- Nueva multa contra la 'furgo discoteca' de Uber en Ibiza
- Dueños de adosados en Punta Pedrera denuncian una estafa inmobiliaria
- Se busca a un desaparecido en Ibiza
- Trabajadora de discoteca: 'Si eres inteligente y sabes conseguir contactos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza