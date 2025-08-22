Vick Hope cuenta cómo fue su parto en Ibiza: "Rodeado de amor, naturaleza y gallinas"

Un mes ha tardado Vick Hope, presentadora, locutora de radio de la BBC y mujer del famoso dj y productor musical Calvin Harris, en subir a sus redes las primeras imágenes de su hijo Micah, nacido el pasado mes de julio en la isla. Hope describe su parto después de estos días, en los que su primogénito ha cumplido un mes de vida.

La pareja decidió que Micah viniera al mundo en Ibiza, donde el dj tiene este verano una doble residencia en Ushuaïa, y lo hizo, además, de una manera muy natural: en casa y en una piscina hinchable que utilizan las parteras instalada en unas de las estancias de la vivienda, justo enfrente de un gran ventanal. El acompañamiento de una matrona durante el embarazo, parto y posparto puede costar entre 2.000 y 4.000 euros.

"Nuestro querido bebé Micah Nwosu Wiles llegó a nosotros el domingo 20 de julio en un hermoso y emocionante parto en casa aquí en Ibiza, rodeado de amor, naturaleza y gallinas", publica la presentadora junto a unas tiernas imágenes del bebé con ella, Calvin Harris y los abuelos maternos, que se encontraban en la isla para acompañar a su hija en un momento tan crucial de su vida.

"Saliendo de nuestra pequeña burbuja de recién nacidos para desearte un feliz primer mes, Micah. Eres mágico y estamos completamente enamorados de ti", afirma Hope en sus redes.

El dj escocés fue el primero en dar la buena nueva en sus redes sociales el pasado 4 de agosto. "El 20 de julio llegó nuestro hijo. ¡Micah ya está aquí! Mi esposa es una superheroína y estoy maravillado por su sabiduría ancestral. Estoy muy agradecido. Te queremos muchísimo, Micah", publicó Calvin Harris en Instagram.

El matrimonio ha usado la placenta para hacer un cuadro de recuerdo y cápsulas. Estas se consumen con la creencia de que puede ayudar a la madre en el posparto, al ofrecer beneficios como la prevención de la depresión posparto, la regulación hormonal y el aumento de la producción de leche materna. También se considera que puede ayudar a restaurar la energía, aportar hierro y minerales, y facilitar la recuperación general después del parto.

La pareja hizo su primera aparición oficial en el festival The Chelsea Flower Show en mayo de 2022. En esas imágenes ella lucía un diamante brillante en el dedo anular, apenas cinco meses después de que comenzarán a salir. Ambos están muy vinculados a la isla. Fue en ella donde se prometieron, bajo un árbol centenario de la finca Terra Masia, que Calvin Harris adquirió hace unos años en Santa Eulària. Hope vuelve a sacar una fotografía de este pino centenario en el carrete de imágenes de bienvenida a su hijo, publicado en su cuenta de Instagram. Fue en septiembre de 2023 cuando contrajeron matrimonio.

El productor musical es dj residente en Ibiza desde hace años. En esta temporada ha estrenado además una doble residencia en Ushuaïa Ibiza, con sesiones los martes y viernes, lo que lo ha convertido en el primer artista en la historia de la isla en tener dos actuaciones en un mismo club durante una temporada.