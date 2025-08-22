Trabajadora de discoteca: "Si eres inteligente y sabes conseguir contactos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza"

Cada verano, miles trabajadores de toda España y también del extranjero van a Ibiza a trabajar. La isla se convierte en un gran motor económico estacional que ofrece empleo en sectores como la hostelería, el ocio y el turismo de lujo. Con una alta demanda de personal durante la temporada alta, la mayor de las Pitiusas atrae a quienes buscan ganar dinero con la experiencia de vivir unos meses en uno de los destinos más populares del Mediterráneo.

¿Y cuáles son los sueldos? Una usuaria de TikTok, @ludebesa, ha hecho un vídeo en el que habla sobre lo que ella conoce y sabe, e incide, además, entre que "no es lo mismo trabajar de día que de noche".

En cuanto a salarios concretos, asegura que en hosteleria o restauración suelen ser de 8 horas seis días a la semana y se gana "entre 2.000 y 2.400 euros mensuales". "Si trabajas de camarero, se suman las propinas y en hostelería ese sería el sueldo bruto", agrega.

Si se trata de trabajos temporales, la tiktoker dice que se pagan por hora y por día. Por lo general, también son 8 horas al día y los salarios oscilan "entre 11 y 13 euros brutos la hora". En hostelería, subraya la mujer, en el caso de camarera de piso está "entre 14 y 16 euros la hora".

Asimismo, la usuaria de la red social indica que también se puede trabajar como camarero en eventos privados, en villas por ejemplo, que se paga bastante más, "entre 20 y 25 euros la hora". "Puede ser de camarero, de hostess o de barman. "Esos trabajos son los mejores", afirma con rotundidad.

Trabajos menos convencionales

"Luego están algunos que son menos convencionales, como el mío, que es vendendiendo máscaras en la discoteca. Me pagan sobre 20 euros brutos la hora. Además, cobramos comisión por venta, bonos, propinas...", relata. @ludebesa habla también de promotores para marcas en eventos que, en general, asegura que "son los que mejor se pagan". "Entre 20 y 32 euros brutos la hora, pero son trabajos temporales, inestables", lamenta.

En su caso, dice que tiene un trabajo secundario publicitando apartamentos de alquiler vacacional y por cada persona que va de su parte se lleva una comisión: "Una especie de concierge". Se trata de profesionales especializados en atender las necesidades personalizadas de los clientes: "OfreceS este servicio, que es conseguir gente que quiera alquilar contigo, va de tu parte y tú cobras una comisión".

"La conclusión es que si eres inteligente y sabes dónde conseguir los contactos para ciertos trabajos, vas a hacer mucho dinero en Ibiza", concluye la trabajadora.