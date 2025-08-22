La nueva Temporada de Danza 2025 regresa a Ibiza con doce espectáculos

La nueva edición de la Temporada de Danza 2025 arranca el 5 de septiembre a las 20 horas con el espectáculo ‘La Finitud’ de la compañía Sara Calero —flamenco contemporáneo, para todos los públicos—. Esta edición tendrá lugar en el auditorio de Cas Serres y se extenderá hasta el 22 de noviembre con doce espectáculos.

El encuentro continuará el 7 de septiembre (‘Sujeto, Verbo y Predicado’), el 12 (‘Entre las piernas’), el 14 (‘Marceline’), el 19 (‘Va de Bach’), el 26 (‘He aquí un acto romántico’), el 28 (‘Las muchas’), el 3 de octubre (‘Née’), el 5 (‘Muchos caballos galopando juntos pueden hacer temblar la tierra’), el 18 (Baile sonoro) y el 22 de noviembre (‘A&S Viajeras del espacio’). Del 29 de septiembre al 4 de octubre se celebrará un taller para 15-20 personas relacionadas con las artes del movimiento.

Para todos los públicos

El Consell de Ibiza informa que el programa ofrece funciones, tanto para niños como para adultos, con estilos diferentes como flamenco contemporáneo, espectáculos participativos, cabaret y danza infantil, moderna y contemporánea, ya que pretenden que se consolide "como una cita imprescindible en la agenda cultural de la isla".

Las entradas tendrán un precio de ocho euros en la venta anticipada y doce euros en taquilla. También habrá abonos para dos, cinco, siete o más espectáculos.