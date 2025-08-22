Sarduy y sus Groove Messengers llevan la sabrosura al Eivissa Jazz

El trompetista cubano Carlos Sarduy siempre tiene "un soniquete" repicando en su cabeza. Ya sea probando volúmenes antes de un bolo, viajando por África o plantado frente al Mediterráneo de la isla que es su hogar desde hace cinco años: Formentera. En cualquier situación, Sarduy intenta estar receptivo para que la melodía y el ritmo, si tienen que fluir, fluyan. Unas musas que pondrá al servicio del público que acuda a la última noche del Festival Internacional Eivissa Jazz. El año pasado Paquito D’Rivera le convidó a unirse a su quinteto para adornar un par de temas y, ahora, Sarduy es uno de las cabezas de cartel del certamen, según informan desde la organización del festival.

El cubano actuará el 6 de septiembre, a partir de las 21 horas, abriendo paso a los argentinos Escalandrum, en una velada especial para este músico que tiene en su currículo colaboraciones con gigantes jazzísticos como los Valdés –Chucho y Bebo– o los saxofonistas estadounidenses Steve Coleman y David Murray. Marina Abad, conocida por ser la cantante de Ojos de Brujo, pondrá voz a parte del repertorio. Las entradas están a la venta en la web del festival www.eivissajazz.com.

Sarduy actuará en el Baluard de Santa Llúcia liderando a The Groove Messengers. "Asere, para mí el groove son los códigos que han trascendido, pasando de generación en generación, para que la manera de entender una música, de colocar una melodía, dé gusto", señala Sarduy en una nota.

"No hay instrumento más natural y socializador que unas congas: los niños las ven y quieren golpearlas, son un juguete", explica este cubano criado en Guanabacoa. Pero su destino era ser trompetista como su padre. "Mi padre ya la tocaba", cuenta el músico, "y su ilusión era que siguiera sus pasos, así que de bebé tengo fotos dormido junto a una trompeta".

Colaboraciones

"Antes de llegar a Europa –en 2005– y recorrer el continente con El Comité –para algunos, el all star de jazzeros cubanos más potente del momento–, Sarduy dejó un álbum de juventud que funciona como una carta de identidad. En 'Charly en La Habana', sus vientos metálicos se mezclaron con el sonido de las teclas acariciadas por los dedos de Roberto Carcassés o Bebo Valdés. Fue una experiencia que expandió los horizontes del entonces joven intérprete. La diversidad de las cantantes con las que ha actuado y grabado después Sarduy (lírico, Ainhoa Arteta; fado, Mariza; flamenco, Buika; jazz, Esperanza Spalding…) lo corrobora", señalan desde la organización del festival.

Carlos Sarduy. / www.joantomas.net

"A mí me encanta explorar en lo tradicional para luego mezclarlo con las cosas modernas que yo hago. Vivir en un lugar tan silencioso en invierno como Formentera me ayuda a hilar un estilo con otro. Todo está conectado", afirma Sarduy.

"Con The Groove Messengers intento que todo ese legado esté bien presente. Que se refleje. Estoy seguro de que el público del Eivissa Jazz lo va entender y lo va a acompañar cuando toquemos para ellos", continúa el músico cubano.

Acompañado por una banda amplia (el pianista Rolando Luna, el batería José Carlos Parra, la guitarra eléctrica de Yarel Hernández, el bajo de Aarón Puente y, como invitado, el trombón de Vicent Tur), el trompetista –y también teclista– promete euforia.