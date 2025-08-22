Sant Josep reduce a 80.000 euros una multa tras el derribo voluntario de varias viviendas prefabricadas

La Junta de Gobierno de Sant Josep ha acordado reducir a casi 80.000 euros una sanción por una infracción urbanística, cuantificada inicialmente en cerca de 200.000 euros, después de que el promotor de las obras ilegales resolviera derribarlas por su cuenta. La Ley de Urbanismo de les Illes Balears prevé una rebaja del 60% en el coste de la multa cuando el infractor, como en este caso, restablezca la realidad física alterada antes de que se apruebe la resolución que ordene el pago de la sanción.

El promotor construyó en un terreno situado junto a la carretera de Sant Josep, cerca ya del núcleo urbano, seis módulos, cuatro de ellos destinados a vivienda y dos para almacenaje, más un aparcamiento cubierto, todo ello sin licencia de obra. En concreto, instaló un módulo de dos plantas de 20 metros cuadrados cada una y otro prefabricado de 30 metros cuadrados de solo una planta destinados a vivienda. También construyó otros dos módulos prefabricados de 27,8 metros cuadrados cada uno que supuestamente también se utilizaban como vivienda, pero al estar cerrados los servicios técnicos no pudieron confirmarlo, según los informes municipales.

Todas estas construcciones eran ilegalizables porque, entre otras cosas, la parcela, de 5.572 metros cuadrados, incumple la superficie mínima que exige el Plan Territorial Insular (PTI) para el uso residencial. Este también prohíbe las edificaciones y «elementos extraños como habitables prefabricados móviles o fijos».

Además, según la normativa territorial insular, el uso industrial se halla prohibido tanto en suelo rústico común como en áreas de protección territorial, como en este caso. En este terreno ya existía una nave industrial. Las construcciones también se hallaban en zona de protección de la carretera que enlaza Ibiza con el núcleo urbano de Sant Josep.

Por todo ello, los técnicos concluyeron que la construcción de los módulos prefabricados para uso de vivienda es constitutiva de una infracción urbanística muy grave y grave en el caso de las dos naves de almacenaje.

Este asunto se remonta a junio de 2022, cuando el celador de obras municipal emitió un acta de inspección con una recopilación de fotografías de las construcciones. En octubre del año pasado, al amparo de los correspondientes informes municipales, se dictó un decreto sobre el inicio del expediente de paralización de las obras, del procedimiento para restablecer la legalidad urbanística y la sanción.

La propiedad presentó alegaciones, en las que, entre otras cosas, manifestaba su voluntad de derribar voluntariamente los módulos prefabricados, al tiempo que advertía de que, por las fechas de finalización de las obras, habría sido un propietario anterior el que había cometido las ilegalidades. Todas estas objeciones fueron rechazadas por los técnicos municipales.

Alegaciones de la propiedad

En abril de este año, la propiedad presentó un nuevo escrito de alegaciones contra la propuesta de resolución en el que comunicaba, además, que había retirado voluntariamente las construcciones ilegales. Una semana después, el celador municipal verificaba que se habían desmontado los módulos.

Para tratar de eludir el pago de la multa, la propiedad argumentó en sus alegaciones que adquirió la finca por subasta pública en diciembre de 2018 y que, en todo este tiempo, no había podido tomar posesión de la misma al estar okupada. Por ello, insistía en que no pudo construir los módulos prefabricados ilegales. También manifestó que se hallaba en trámites extrajudiciales para recuperar la posesión de la parcela. Finalmente, la sociedad propietaria se oponía a la valoración económica de las obras por parte de los técnicos municipales (que sirve de base para cuantificar la sanción) y anunciaba la presentación de un informe pericial contradictorio, algo que, según el informe municipal, no hizo.

Los técnicos municipales apuntan que la propiedad no aportó ningún documento que acreditase las acciones extrajudiciales emprendidas por el propietario, según este, para recuperar la finca y, además, agregan: «Lo que se ve es que en un plazo suficientemente breve, desde la notificación del inicio del expediente el 10 de diciembre de 2024 hasta el 23 de abril de este año, en cuatro meses y medio ha conseguido no sólo recuperar la finca sino restaurarla también a su estado anterior».

