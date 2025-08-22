Sant Josep lleva capturados 238 perros de la jauría de ‘Sendic’ desde 2007

El Ayuntamiento de Sant Josep ha capturado 238 perros herederos del criadero de podencos en condiciones semisalvajes de Bartomeu Marí Ribas, Sendic, desde 2007. En concreto, según el recuento de perros que el Consistorio ha facilitado a Diario de Ibiza, 98 de estos canes se han capturado en los últimos seis años.

El desglose de datos facilitado señala que se han cogido 11 perros este año, 25 en 2024, 11 en 2023 y 51 entre 2019 y 2022. Además, en el cómputo aparecen los canes capturados anteriormente: 50 en 2017, 40 en 2012 y 50 en 2007. El Ayuntamiento indica que todos se castran y se dan en adopción.

El legado de ‘Sendic’

El Consistorio ha facilitado estos datos después de que el pasado martes un vecino que vive entre Sant Agustí y Sant Josep denunciara que en el último año él y otros residentes han enterrado a más de 60 gallinas y pollos por los ataques de un grupo de perros. Según el vecino, se trata de dos podencos y otros ocho perros a los que han bautizado como la ‘raza Sendic’ al considerar que son descendientes de los que un día empezó a criar Sendic en una finca de es Cubells.

A pesar de que los datos de las capturas mencionadas se remonten a 2007, el problema con los canes que Sendic mantenía en condiciones insalubres empezó mucho antes. Una de las primeras quejas publicadas en este diario se remonta al año 1996. Entonces, ya se hablaba de que en los cinco años anteriores se habían interpuesto una veintena de denuncias a Sendic en el Consell Insular y unas cien ante la Guardia Civil por los problemas que generaban los canes. Entre ellos, figuraba que vagaban sueltos entre es Cubells y la montaña de sa Talaia y, como estaban «famélicos», igual se comían «gallinas, que conejos, que cualquier animal doméstico».

Entonces, hace ya 29 años, un portavoz de los vecinos trasladó que le parecía «increíble que a finales del siglo XX» no hubiera «autoridad capaz de aplicar la ley a un hombre que tanto la desprecia».

A Sendic se le acusó hace más de quince años por maltratar a las decenas de podencos que criaba y mantenía en condiciones insalubres. Según las publicaciones de este rotativo en la época, llegó a reunir hasta un centenar de estos animales, que «vagaban a su suerte sin ningún control veterinario». Ahora, los datos del Consistorio revelan el total de perros que han llegado a ser con el paso de los años.

Perros en adopción

Según Sant Josep, ahora los canes herederos de Sendic «se mueven por Cala Molí, Cala Tarida y Cala Bassa y llegan hasta Sant Rafel». Sin embargo, señalan que, como muestran las capturas de los últimos años, éstas han descendido «porque también ha disminuido el número de ejemplares. Y los que quedan son más esquivos y salvajes».

Así, el Ayuntamiento explica que «en verano cuesta más capturarlos porque la gente les da mucho de comer». Sin embargo, éstos siguen causando la muerte de animales de granja de los vecinos del entorno. Quien contactó hace unos días con este diario trasladó su preocupación porque, al no obtener respuesta de las administraciones a las que acuden en busca de ayuda, hay vecinos que dicen que van «a pillar una escopeta y matar a los perros».