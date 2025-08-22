Sant Josep avala que Costas renueve la autorización del puerto de Cala Corral

El Ayuntamiento de Sant Josep ha informado favorablemente a la solicitud de Puerto Coralmar SL ante la dirección general de Costas y Litoral de la Comunitat Autònoma para que autorice la ocupación del dominio público marítimo terrestre para gestionar los amarres del puerto deportivo de Cala Corral.

En concreto, Puerto Coralmar pide un permiso temporal para la explotación y gestión de medio centenar de amarres para embarcaciones deportivas: 10 barcos de siete metros de eslora y 41 de ocho metros. La superficie de ocupación del dominio público marítimo terrestre se acerca a los 3.000 metros cuadrados, poco más de 2.500 metros cuadrados de espejo de agua y 419 metros cuadrados terrestres.

Hay que tener en cuenta, apunta el informe técnico municipal, que, según la información de la que dispone el Ayuntamiento, todos los elementos de obra de este puerto se hallan en situación «irregular» después de que en 1993 (hace 32 años) finalizase la concesión administrativa de la que disponía su gestor. La solicitud que se tramita ahora es para el período 2025-28 con la finalidad de prestar servicio entre el 1 de mayo y el 30 de octubre: recogida y gestión de los residuos de las embarcaciones y los flotantes en el agua y la disposición de los equipos de seguridad y emergencias. No se ofrece, en este caso, el suministro de agua ni electricidad a los barcos.

El proyecto presentado especifica que los amarres se llevan a cabo mediante un sistema de fondeo con bloques de hormigón que ya están instalados y en buen estado, y sólo requieren de una revisión de las cadenas y grillones, según señala el informe técnico municipal, que destaca que la zona en la que se halla el pequeño puerto está protegida mediante la figura de Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA).

Para avalar la solicitud de la sociedad Puerto Coralmar, el informe técnico del Ayuntamiento argumenta que en la isla, y en particular en Sant Josep, existe «una elevada demanda de instalaciones para el fondeo de embarcaciones debido a la falta de amarres disponibles». Y agrega: «Esto se traduce en una fuerte presión sobre el fondo marino y la proliferación de campos de boyas irregulares o sobre la posidonia». Por ello, concluye que «instalaciones como la existente en Cala Corral se consideran necesarias y de utilidad para dar una solución a esta demanda de amarres y reducir la presión sobre ciertas zonas del litoral».

En todo caso, pese a dar el visto bueno a la petición (para que Costas, que es la Administración competente, otorgue la autorización), el Ayuntamiento considera que la petición de autorización temporal de Puerto Coralmar no encaja con la ley de Costas ya que estas instalaciones requieren de una serie de elementos de obra fija no desmontables (dársena, estructuras de fondeo...) y que, por ello, en realidad, debería tramitarse una concesión administrativa. Así, pese a informar favorablemente a la petición de la sociedad que gestiona el puerto, el acuerdo del Consistorio agrega que se debería «recomendar al solicitante la tramitación de una concesión administrativa», en lugar de un permiso temporal.

La vieja ampliación rechazada

Dos décadas atrás, el Govern balear tumbó la propuesta de construcción de un puerto deportivo en Cala Corral con capacidad para 350 amarres y 150 varaderos de hibernación, además de diversas instalaciones complementarias como oficinas, restaurante y locales comerciales. El Consell Insular, presidido entonces por Pere Palau, del PP, informó en contra de esta ampliación del pequeño puerto actual. Este proyecto afectaba a «una zona que no está desarrollada urbanísticamente y tiene un grado de protección de la costa que debe respetarse», argumentaba entonces el informe del Consell.

Un año después, la institución insular iniciaba el expediente para proteger las 43 casetas varadero situadas entre la zona sur y norte de la cala además del muelle mediante la figura de Bien de Interés Cultural (BIC) con la tipología de lugar de interés etnológico.

La Comisión Insular de Patrimonio decidió incluir el pequeño puerto en el ámbito de protección de las casetas varadero porque este «forma parte indisoluble de la cala, no tiene ninguna intervención que no sea reversible y puede convertirse en el futuro en un lugar de resguardo de embarcaciones tradicionales». Señalaba que además del peligro de la pérdida del valor tradicional de las casetas varadero, también había que considerar el de los litigios con Costas por el control y uso del dominio público marítimo-terrestre.