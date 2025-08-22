Pateras en Ibiza: ¿Por qué no llegó Bilal a Formentera?

Bilal es un nombre de origen árabe que significa ‘agua’. También es el sobrenombre cariñoso con el que familiares y amigos se refieren a Brahim Bakail. 38 años. Dos hijos pequeños. Desaparecido desde hace una semana en algún punto entre Argelia y Formentera.

Todos sus compañeros de patera llegaron con éxito a puerto. Él no. El motivo es una incógnita que mantiene en vilo a toda su familia, la que vive en el norte de África y también la de Torrent (Valencia), donde residen desde hace dos años su hermano, su cuñada y cuatro sobrinos.

La patera partió en la madrugada del 14 de agosto de la costa argelina y fue rescatada por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil a las 16.55 horas del día siguiente. No estaba sola. Iba remolcada por otra embarcación muy similar mediante un cabo de color verde.

En cada una viajaban 20 migrantes, según la información facilitada por la Delegación de Gobierno. «Se encontraron con otra patera que llevaba varios días a la deriva y los salvaron remolcándolos, pero gastaron mucha gasolina y al final quedaron las dos pateras a la deriva», explica Ibtihal, sobrina de Bilal, en conversación telefónica con Diario de Ibiza desde Torrent.

Su familia también sabe que Bilal pagó una cantidad indeterminada para hacerse con un hueco en la patera y que viajó con tres amigos, uno de ellos el otro protagonista de esta historia, Mohamed.

Porque Mohamed asegura que pasó algo que no cuadra para los familiares de Bilal, algo que sucedió cuando las dos pateras ya habían establecido contacto: «Mohamed nos dijo que saltó al agua. Bilal estaba dormido y cuando despertó preguntó por él. Se puso el chaleco salvavidas y también saltó al agua». ¿Por qué saltarían al mar?

A la cuñada de Bilal le contaron una versión diferente en el puerto de Ibiza, hasta donde toda la familia ‘valenciana’ se desplazó el mismo día del rescate para tratar de resolver el rompecabezas sobre los motivos que habían impedido a Bilal llegar a la costa pitiusa.

La otra versión de Mohamed

«Mi madre habló con uno que iba en la otra patera y le dijo que vio a dos personas discutiendo hasta que saltaron al agua. Que uno fue directo a la otra patera, pero que el otro, que llevaba chaleco [salvavidas], se quedó sin fuerzas para nadar y se quedó a la deriva. Hablaba de él dándolo ya por muerto, como si ya le hubieran visto morir. Cada uno da una versión. No hay una versión, hay muchas», lamenta Ibtihal, quien añade que su tío «es una persona tranquila que no tenía problemas con nadie».

Así habla, mezclando los tiempos presente y pasado, como si Bilal ya se hubiera ido, pero todavía no...

Sus familiares recorrieron Ibiza en busca de respuestas e incluso navegaron hasta Formentera, donde la Guardia Civil les remitió a la Policía Nacional. Así que fueron a la comisaría y allí vieron que los agentes estaban interrogando a Mohamed y a otras dos personas, relata la sobrina de Bilal: «La Policía nos dijo que había cosas muy raras y que por eso estaban haciendo preguntas». Sin embargo, todos quedaron en libertad.

A las nueve de la noche del 16 de agosto, un día después del rescate, su familia denunció la desaparición de Bilal. En la declaración policial, su hermano reiteró varias veces antes los agentes que estaba convencido de que lo habían «matado miembros de la patera» porque le parecía «imposible» que se hubiera lanzado al mar por voluntad propia.

También dijo que la primera llamada que recibió el fatídico 15 de agosto fue de Mohamed, hablando desde el teléfono de Bilal para decirle lo siguiente: «Quedaban 65 kilómetros para llegar a España. Tu hermano no ha tenido paciencia y se ha lanzado al agua». Otra versión que enreda aún más esta misteriosa desaparición en alta mar. Una más.