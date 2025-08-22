'Un mar de posibilidades': Una mañana en el "jacuzzi" más inclusivo de Talamanca

"Buscamos dar acceso al mar a aquellas personas que no lo tienen, ya sea por una discapacidad intelectual, una física o por riesgo de exclusión social. Y lo hacemos a través de un proyecto que une lo deportivo con lo terapéutico, adaptándolo a cada tipo de usuario, perfil o colectivo", explica Ramón Arenaza, patrón del proyecto 'Un mar de posibilidades'.

Y es que este jueves 21 de agosto la iniciativa, impulsada por el Club Náutico Ibiza, abrió sus puertas (en la sede del proyecto, al lado del Restaurant Bellamar, en Talamanca) para mostrar a la sociedad cómo acercan el mar a quienes lo tienen lejos, y no por una cuestión de metros. En ella participan los usuarios del Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad de Cas Serres. El próximo viernes 29 de agosto se llevará a cabo la segunda jornada de puertas abiertas a la misma hora, de nueve a diez y media de la mañana.

Este proyecto, que suma más de dos décadas, lo desarrollan

Todas las imágenes de la jornada de puertas abiertas de 'Un Mar de Posibilidades' / TONI ESCOBAR

desde principios de mayo hasta finales de septiembre y cada año participan entre 350 y 400 usuarios, aproximadamente, informa el impulsor y coordinador de esta iniciativa, Pedro Cárceles, que en esta ocasión deja que otros responsables lleven la voz cantante de un proyecto que aporta muchos beneficios.

Aprovechan la iniciativa

Entre ellos, que las personas con discapacidad o la gente mayor, que durante "largos periodos de tiempo" no han podido bañarse en el mar, puedan hacerlo. Y es con esta iniciativa no solo tienen acceso al mar, sino que también lo aprovechan al máximo. "Nosotros hacemos que lo hagan", afirma Arenaza.

"Aquí vamos en kayak y en una embarcación en la que nos sentamos en unas sillas y que va enganchada a una lancha. Cuando el motor arranca a fondo se ve mucha espuma blanca", cuenta, muy ilusionado, Jordi (51 años), uno de los usuarios veteranos que participa en las actividades de este jueves.

Lorena Espósito, terapeuta ocupacional del Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad, explica que se trata de la plataforma de hidromasaje, que la espuma que aparece por el movimiento del motor "hace que parezca un jacuzzi". "A mí me encanta", afirma Leticia (42 años), otra de las participantes. Explica emocionada que tras montar en ella: "¡Luego nos bañamos en el agua!". Para Sonia (26 años), que es de las más novatas, lo que le gusta es utilizar los kayaks porque con ellos pasa "más tiempo en el mar y en movimiento".

Ejercicios de equilibrio

Mientras tanto, Manu y Adrián llevan a cabo sucesivamente los ejercicios de equilibrio en una cuerda colocada en la arena, en un tronco de madera y en una boya que tiene puesta encima una tabla. Los dos chicos se divierten pasando de un ejercicio tras otro.

Y es que 'Un mar de posibilidades' se puede definir en una sola palabra: "Diversión", añade Sonia. Leticia dice que para ella significa pasárselo muy bien y reírse "un poco" con los monitores. Y para Jordi, es la posibilidad de bañarse en la playa de Talamanca. Eso sí, todos están de acuerdo en una cosa: les encanta estar en compañía de "la buena gente", eso es porque "todos están en grupo, unidos y divirtiéndose", explica Sonia.

A pesar de la diversión, cuando se trata de las primeras veces se muestran "un poco temerosos por el desconocimiento", cuenta Toni Ribas, psicólogo y coordinador del Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad. Ya que, al final, en muchos casos se trata de personas que "nunca han tenido acceso" a este tipo de actividades.

"Espectro muy amplio"

El patrón de 'Un mar de posibilidades' aclara que trabajan con "un espectro muy amplio" de gente, desde personas "muy articuladas" hasta aquellas que están totalmente impedidas, es decir, "que no tienen ni habla ni movilidad alguna". Para ellos tienen las sillas anfibias, que se pueden meter en la plataforma de hidromasaje. En la actualidad, solo les quedan unas tres o cuatro porque el año pasado les robaron tres. "No creo que tenga mucha utilidad para nadie", bromea Arenaza.

Además, Espósito resalta la importancia del entorno. "Somos muy afortunados de vivir en Ibiza, donde es muy fácil acceder a espacios únicos como la playa de Talamanca", expresa. Y es que contar con 'Un mar de posibilidades' les permite realizar actividades diferentes a las que suelen hacer en su entorno habitual, en casa o el centro, y eso es "motivante y satisfactorio para ellos".

Así, todos ellos destacan que 'Un mar de posibilidades' es una iniciativa "muy importante", ya que cuando los participantes vuelven de pasar tiempo en el mar "se les ve la felicidad y la satisfacción en sus rostros", afirma Ramón Arenaza.