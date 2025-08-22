Makoke cancela su boda en Ibiza: estos son los motivos

Makoke tenía previsto casarse en Ibiza con Gonzalo Fernández, director de una empresa de publicidad digital, con quien mantiene una relación desde hace dos años. Se trataba de una ceremonia íntima y especial en la isla en la que nació su amor, publicó Lecturas. Pero la colaboradora de televisión ha cancelado el enlace, que iba a tener lugar el 12 de septiembre en Hacienda Na Xamena, el hotel de lujo del norte de la isla, tal y como adelantó en exclusiva la revista del corazón.

Makoke ha matizado en sus redes sociales que no ha sido cancelada, sino pospuesta: "La boda no se cancela, se pospone, el motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca", afirma la expareja de Kiko Matamoros.

A sus 55 años, esta iba a ser la tercera boda de Makoke. La celebración estaba previsto que contara con un aforo reducido, menos de cien invitados entre familiares y amigos, que iban a asistir a un enlace al atardecer con el mar Mediterráneo de fondo.

Código de vestimenta

El código de vestimenta era de estilo bohemio chic ibicenco, descartando así la clásica corbata. La pareja no quiere una boda convencional, sino algo distinto y especial.

Makoke ha revelado que para la boda cuenta con dos vestidos exclusivos creados por los diseñadores españoles Juanjo Oliva y Juan Vidal.

No se premite la asistencia de niños. Pese al cariño que siente por sus nietos, la exconcursante de 'Supervivientes' y su pareja han querido organizar una fiesta solo para adultos. Su hijo Javier la lleva al altar, mientras que la hermana de Gonzalo iba a ejercer el papel de madrina.