Que la isla de Ibiza necesite actualmente 3,6 hectómetros cúbicos de agua potable adicionales al año para equilibrar la demanda con los recursos naturales. Este caudal, que calcula el director general de Recursos Hídricos del Govern, Joan Calafat, equivaldría al volumen de alrededor de 15 torres Eiffel, una auténtica barbaridad. La isla depende «en un 65%» del agua procedente de las tres plantas de desalación existentes «y no puede seguir sin un sistema que le dé seguridad», advierte Calafat. La media del caudal de los acuíferos de Ibiza se sitúa ahora en el 29%, pero el de Sant Agustí está apenas al 3% de su capacidad y el de Cala Llonga, al 22%. Además, desde el Govern explican que hasta dentro de un año no estará lista la ampliación de la planta de Santa Eulària.

Llama la atención

La tutela por parte del Consell de Formentera de 136 menores migrantes arribados a la isla sin compañía tras recibir a una veintena en la última semana. Precisamente alrededor de veinte permanecen en la isla y el resto están en Mallorca. Sólo en los meses de enero y febrero el Consell había gastado 1,5 millones de euros en la tutela de estos menores.