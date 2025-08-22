Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
El álbum

La imagen idílica contra la realidad

La imagen idílica contra la realidad | J.M.L.R.

La imagen idílica contra la realidad | J.M.L.R.

A la izquierda, los contenedores decorados con almendros en flor que el Ayuntamiento de Sant Antoni acaba de instalar en Santa Agnès. A la derecha, varios almendros arrancados justo en la parcela colindante. Cientos de estos árboles están siendo eliminados en Santa Agnès y en toda la isla por enfermedad o vejez, parcelas enteras.

