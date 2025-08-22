¿Has visto a Snow? Mi gatito ha desaparecido
Redacción
Hola soy Astrid y estoy buscando a mi gatito 'SNOW’. Desapareció el lunes, 18 de agosto, en la zona que hay entre la carretera de Ibiza y el kilómetro 5 de la carretera de Sant Josep.
Es un gato muy cariñoso, muy bueno, tanto que se deja tocar y tiene chip. Es de color gris y blanco.
Estoy muy triste. Si tienes un gato o un perro, seguro que me comprendes. Si lo has visto por algún sitio, si sabes dónde está, si lo has encontrado y lo estás cuidando, por favor, llámame, te lo agradeceré siempre. Seguro que está muy asustado, porque siempre ha vivido conmigo.
Te ofrezco una recompensa si me devuelves a mi querido gatito o si me llevas al sitio dónde está escondido.
Contacto por si sabes dónde está SNOW
Mi teléfono es: 617743 224 y mi mail es hgm@mailibiza.com
SNOW y yo te damos las gracias.
Mi gatito es precioso y muy simpático.
