La Guardia Civil detiene a dos personas en Sant Antoni con 32 gramos de pastillas de éxtasis

La Guardia Civil detuvo en Sant Antoni a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas en uno de los principales puntos de concentración de ocio nocturno de Ibiza. La operación ocurrió el miércoles, cuando algunos agentes observaron una actitud sospechosa de dos individuos durante un servicio rutinario de prevención de la delincuencia.

Ambos estaban coordinados para que, mientras que uno se acercaba para hablar con los viandantes, otro cogía algo de una bolsa y se la entregaba. Ante esta situación, los guardias civiles identificaron a estas dos personas, que eran dos conocidos delincuentes con numerosos antecedentes por delitos contra la salud pública.

Tras revisar sus pertenencias, observaron que dentro de las bolsas que guardaban a escasos metros había 32 gramos de pastillas de éxtasis (MDMA) y 160 euros en billetes de muy bajo valor, posiblemente de la venta al “menudeo”. Por todo lo anterior los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y presentados ante la autoridad judicial competente.

Este modus operandi es habitual en zonas de ocio nocturno. Uno de los delincuentes se encarga de captar a los clientes y el otro lleva los estupefacientes en pequeñas cantidades para reducir riesgos.