La foto de despedida de vacaciones de Carla Goyanes en Ibiza
La socialité posa con su marido y sus tres hijos en una imagen desenfadada de playa
Carla Goyanes, hija del empresario Carlos Goyanes y de Cary Lapique, se ha despedido de sus vacaciones con un posado familiar en Ibiza a bordo de un barco. La socialité, licenciada en Empresariales, que fue la imagen de Don Algodón, aparece en una imagen desenfadada en bañador junto a su marido, el empresario Jorge Benguría, con quien se casó en 2011, y sus tres hijos: Carlos (13 años), Santi (10 años) y Beltrán (6 años).
La también empresaria cierra sus días de descanso en una fecha muy cercana al triste episodio de la repentina muerte por un infarto de su hermana Caritina, el 26 de agosto del año pasado, en su casa de Marbella a los 46 años. Días antes, el 7 de agosto, murió su padre, Carlos Goyanes, también en la localidad malagueña, a los 79 años.
"Goodbye Ibiza… ", publica Carla Goyanes en Instagram, a la vez que detalla lo que ha costado este año reailizar una foto familiar. Las vacaciones de los 'Bengus', como ella misma etiqueta sus fotos, comenzaron el 31 de julio y fueron inauguradas de la misma manera, con una imagen de todos los miembros de la familia.
